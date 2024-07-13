Florya’da doğdu Eyüp’te coştu

LASK Linz maçında iki golü ile kendini G.Saray taraftarına hatırlatan Metehan Baltacı, teknik direktörü Okan Buruk'a da mesajını sahada gönderdi.2021-22 sezonunda İskenderunspor, 2022-23'te Manisa FK'da kiralık olarak oynarken geçtiğimiz sezon ise Süper Lig biletini alan Eyüpspor'da mücadele etti. Sarı-kırmızılı kulüp ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan futbolcu topa hakimiyeti ve top kullanma becerileri ile dikkat çekiyor. Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan yönetiminde seviye atlayan Metehan, hücum kesici rolünü daha da geliştirdi. Eyüpspor ile ligde 27 maça çıkan ve 2 asist yapan 21 yaşındaki stoper, 1824 dakika sahada kalırken geriden oyun kurabilen bir savunmacı olma yolunda da sağlam adımlar attı.DİKKATLERİ üzerine çeken Metehan Baltacı, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık tamamlamıştı. Avusturya kampında gelişimi gözlenen Metehan'ı eski hocası Arda Turan geri çağırdı. 21 yaşındaki genç stoperin yine Eyüpspor'a kiralanması bekleniyor.