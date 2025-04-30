Florya’nın suyu Kemerburgaz’ın havası!

Galatasaray'ın geçmişten günümüze transfer etmiş olduğu yabancı oyuncuların kulübe çabuk adapte olması, sarı-kırmızılı camiada "Florya'nın suyunu içti" sloganının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Florya'dan Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray'a, yeni tesisin ise havası yaradı. Lig ve kupada emin adımlarla hedefe ilerleyen sarı-kırmızılı takım, antrenman kalitesini artırmanın ödülünü saha içinde aldı.

Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı sahasında duran top çalışmaları yapan Galatasaray; sırasıyla Bodrumspor, Konyaspor ve Eyüpspor kilidini duran toptan çözdü. Şu ana kadar 1 milyar TL harcanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kulübün kasasından 300 milyon TL çıkarken, sponsorlar 700 milyon TL maliyeti üstlendi.