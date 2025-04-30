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Giriş Tarihi: 30.4.2025

Florya’nın suyu Kemerburgaz’ın havası!

Sarı-kırmızılıların yeni tesislerinde antrenman kalitesi arttı. Duran top çalışmaları, üç maçta etki gösterdi

MEHMET ÖZCAN
Florya’nın suyu Kemerburgaz’ın havası!

Galatasaray'ın geçmişten günümüze transfer etmiş olduğu yabancı oyuncuların kulübe çabuk adapte olması, sarı-kırmızılı camiada "Florya'nın suyunu içti" sloganının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Florya'dan Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray'a, yeni tesisin ise havası yaradı. Lig ve kupada emin adımlarla hedefe ilerleyen sarı-kırmızılı takım, antrenman kalitesini artırmanın ödülünü saha içinde aldı.

Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı sahasında duran top çalışmaları yapan Galatasaray; sırasıyla Bodrumspor, Konyaspor ve Eyüpspor kilidini duran toptan çözdü. Şu ana kadar 1 milyar TL harcanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kulübün kasasından 300 milyon TL çıkarken, sponsorlar 700 milyon TL maliyeti üstlendi.

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Florya’nın suyu Kemerburgaz’ın havası!
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