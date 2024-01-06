Forvette travma!

G.Saray'da İcardi şoku yaşanıyor… Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızının gollerle dönmesi beklenirken,duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 18. haftadaki F.Bahçe derbisisonrası yaşadığı sakatlığa bağlı olarak bir süre daha forma giyemeyeceği belirtilirken kaç maç kaçıracağı ise daha sonra belli olacak. Yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrasıTravmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz, gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."G.Saray'ın 24 Aralık 2023'te Kadıköy'de oynadığı F.Bahçe derbisinde Mauro Icardi sert müdahalelere maruz kalırken maçın ardından ise gözünün morardığı görülmüştü. Karşılaşmada penaltı pozisyonları tartışılırken oyuncunun direğe çarptığı bu pozisyon da maçın ikonik anlarından biriydi.