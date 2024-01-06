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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Forvette travma!

MEHMET ÖZCAN
Forvette travma!

G.Saray; F.Bahçe maçında yüzünde kırıklar oluşan Arjantinli goclü için bir süre oynatılmama kararı alındığını açıkladı. Kesin durumu ise travmanın 20. günü sonrası belli olacak

G.Saray'da İcardi şoku yaşanıyor… Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızının gollerle dönmesi beklenirken, yüz kemiklerindeki kırıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 18. haftadaki F.Bahçe derbisi (24 Aralık 2023) sonrası yaşadığı sakatlığa bağlı olarak bir süre daha forma giyemeyeceği belirtilirken kaç maç kaçıracağı ise daha sonra belli olacak. Yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro İcardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz, gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

DİREKTEN DÖNDÜ!
G.Saray'ın 24 Aralık 2023'te Kadıköy'de oynadığı F.Bahçe derbisinde Mauro Icardi sert müdahalelere maruz kalırken maçın ardından ise gözünün morardığı görülmüştü. Karşılaşmada penaltı pozisyonları tartışılırken oyuncunun direğe çarptığı bu pozisyon da maçın ikonik anlarından biriydi.

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Forvette travma!
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