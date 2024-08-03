Gabriel Sara aslan oldu!

Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği merkez orta saha bölgesi için mutlu sona ulaştı. Haziran ayından beri temasta olunan isimlerdenBrezilyalı futbolcuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, Norwich City ile pazarlıklarını yürütüyordu. Dün de iki kulüp arasında anlaşmaya varıldı. Galatasaray'ın, 25 yaşındaki oyuncu için ödeyeceği bonservis bedelinin 15 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.Cimbom'dan 3 milyon Euro garanti ücret alacak olanBu transferin ardından ise G.Saray'ın, hem sağda hem de solda oynayabilecek bir bek oyuncusunu renklerine katacağı bildirildi. Ayrıca Mertens'i yedekleyecek bir on numara arandığı da ifade edildi.KARIYERINE Brezilya'nın Sao Paulo takımında başlayan Sara, 2022-23 sezonunda 10 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle Norwich City'ye transfer oldu. Çok yönlü bir oyuncu olan ve sol ayağını kullanan Sambacı, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1.77 m. Boyundaki Sara, kanatlarda da oynayabiliyor.