Galatasaray çağ atladı!

Başkanımız, yöneticilerimiz G.Saray'a ekonomik olarak çağ atlattı. Yıldız oyuncular 'G.Saray'a geliriz' diyorlar

Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Ucuza mı aldık diye düşünüyoruz

Transferde sıra kaleci ve savunmaya geldi. Güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'da çok özel açıklamalarda bulundu. 'Gündem Özel' programında, Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde, Ender Bilgin ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam transferlerle ilgili bilgiler verirken şunları söyledi: "Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor. Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi bizim için çok değerli. Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geldik.

Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. Şimdi 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Benim hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek." "Osimhen, 'Galatasaray'a geleceğim' dedikten sonra, 2.5-3 hafta önce çalışma programı verdik. Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Gerçekten önemli bir transfer. Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye düşünüyoruz... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60- 70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon Euro üstü... İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor. Onu hazırlayıp lige çok güçlü hazırlanacağız. Lig lokomotif, çok önemli. Avrupa'da çok önemli başarılar kazanabilirsiniz ama Türkiye'de de başarı kazanmanız gerekiyor."

ENZO İLE İLGİLENİYORUZ KİM MİN-JAE PAHALI!

Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Görüştüğümüz kaleciler var. Alisson'un Liverpool'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır mı, ayrılmaz mı, bakıyoruz. Manchester City bir kaleci transferi yaptı. O da James Trafford… Bizim listemizdeydi. Bundan sonra ana hedefimiz kaleci ve savunma transferi… Kim Min-Jae'nin Bayern'den ayrılacağını biliyorum. Maliyeti çok yüksek. Görüşmemiz olmadı. Enzo Millot'u beğeniyorum. Geçen sene de onu takip etmiştik, ilgimiz olmuştu. İyi ve genç bir oyuncu, yetenekli. Atletico Madrid'le de ismi geçiyor."

CUESTA&NELSSON GİDECEK

"Victor Nelsson'un menajeriyle görüştük, takım arıyorlar ama henüz gelen teklif yok. Gelecek yıl bizimle olmayacak. Cuesta ile ilgilenen kulüpler var, görüşmeler sürüyor. Morata'ya teklif var. Başkanımız karar verecek. Kaan Ayhan, Abdülkerim, Yunus, Günay gibi Türk oyuncular bizim için çok değerli. Özellikle Günay takımın gizli kaptanlarından."