Galatasaray etrafına büyük duvarlar örmeli

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren ve efsanesi olduğu Galatasaray'ın kazanmasını temenni eden İmparator, "Şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. G.Saray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve gönlüm, G.Saray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına büyük duvarlar örmeli. G.Saray hiç kimse tarafından kolay dokunulabilir olmamalı. Şampiyonluklar ve büyük başarılar da zaten bu şekilde gelir. Sezonun geri kalan bölümünde G.Saraylılar bir arada, takımı etrafında tek bir vücut olmalı. Başkan, yönetim, teknik direktör, futbolcu, çalışan ve en önemlisi taraftarıyla bir bütün olmalı" diye konuştu. Gelecek planlarıyla ilgili de Terim, "Türk futboluna katkı vermek için hazırım" ifadelerini kullandı.

'ONU İZLERKEN ÇOK HEYECANLANIYORUM'

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili de yorum yapan Fatih Terim, "Beni heyecanlandıran bir forvet" derken şöyle devam etti: "Kısa sürede G.Saray ile arasında çok önemli bir bağ oluştu. Oyuncu yetenekleri üst düzey ve Avrupa'nın en iyi 9 numaralarından biri. Oyun içinde sürekli arayışta, kazanma arzusuyla Galatasaray'a yakışıyor. Herkes Osimhen gibi oyuncu ister. Galatasaray'ın, Osimhen gibi oyuncuları kadrosunda bulundurma ihtiyacı ve misyonu da var."