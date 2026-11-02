Galatasaray karıştı

Futboldaki başarıları ile mutlu günler geçiren G.Saray camiasının sevinci kısa sürdü, kulüp dün karıştı… İkinci Başkan Metin Öztürk, "27 Ekim tarihli toplantımızda fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne G.Saray terbiyem ne annemden, babamdan aldığım terbiyem el vermez. İstifa ediyorum" açıklamasını yaptı. Sonrasında ise Kavukcu, "Sözlü tartışmanın gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle aktarılmasından üzüntü duydum. Zarar vermemek için görevlerimden ayrılıyorum" dedi. Olayın gerisinde ise ikili arasında uzun zamandır yaşanan gerilim var. Öztürk ile Kavukcu bir süredir birbirlerine selam bile vermezken son toplantıda ortalığı karıştıran olaylar yaşandı.

DİSİPLİNE BAŞVURACAK

Bir üyenin disipline sevk edilmesi ile ilgili Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu fikir ayrılığına düşüp, toplantıda sert tartışma yaşadı. İkilinin atışması devam edince başkan Dursun Özbek toplantıyı noktaladı ve ayrıldı. Sonrasında ise iddialara göre tartışma yeniden hararetlendi ve Abdullah Kavukcu, Metin Öztürk'ün üzerine yürüyüp hakaret etti. Diğer yönetim kurulu üyeleri olayı güçlükle ayırdı. Öztürk'ün konuyu Disiplin Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.



4 GÜN BEKLEDİ!

OLAYIN ardından G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, başkan Dursun Özbek'in adım atmasını bekledi. Öztürk, 27 Ekim'deki olayın ardından 4 gün sessiz kaldı. Ancak başkan Özbek'ten konuyla ilgili bir hamle gelmeyince sosyal medya aracılığı ile konuyu açıkladı ve veda etti. Öztürk'ün bu sürede, başkan Özbek'in, Abdullah Kavukcu'yu disipline sevk etmesini beklediği ancak böyle bir tavır gelmeyince adım atmaya karar verdiği öğrenildi.



ONUN ELİNİ NASIL SIKARSIN!

Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasındaki tartışmada dikkat çeken de bir detay vardı. G.Saray-F.Bahçe derbisinde sarı-lacivertlileri başkan vekili Barış Göktürk temsil ederken sarı-kırmızılılar için protokolde Metin Öztürk vardı. İkili daha önce fikstür çekiminde de karşılaşmış ancak Göktürk, Öztürk'ün uzattığı eli havada bırakmış ve camialar arasında tartışma yaşanmıştı. Bu olayı hatırlatan Abdullah Kavukcu, Öztürk'e toplantıda "Neden elini sıktın, onun yaptığını hatırlamıyor musun?" diyerek çıkıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör