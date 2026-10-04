Galatasaray milyonların gururudur

Sarı-kırmızılı kulübün 121. kuruluş yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Galatasaray Lisesi'nde bir konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurdukları hayalin günümüzde milyonların ortak gururu olduğunu söyledi. Galatasaray'ın aynı renklerin, aynı değerlerin ve aynı sevdanın etrafında milyonlarca insanı buluşturan büyük bir camiaya dönüştüğünü belirten Özbek şöyle devam etti:

HEDEF ÜST ÜSTE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK

"Galatasaray, kökleri eğitimden gelen kültürüyle, birikimiyle, vicdanıyla, duruşuyla, gelenekleri ve nesilden nesile aktarılan güçlü aidiyet duygusuyla eşsiz bir kurumdur. Görevimiz bize emanet edilen bu değerleri korumak, Galatasaray'ı her alanda daha güçlü hale getirmek ve kulübü bizden sonraki nesillere bugünkünden daha iyi bir şekilde teslim etmektir. Bugün mücadele ettiğimiz her branşta hedefimiz en yüksek seviyedir. Bu sezon da Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı aşmak için mücadele edeceğiz."

ZAMANINDA DEĞİŞİM OLSAYDI KAOS ÇIKMAZDI

DURSUN Özbek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da "Biz her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Şimdi federasyonda sessizlik hakim. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor" değerlendirmesinde bulundu.



HATİPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

G.SARAY camiası, eski sarı-kırmızılı yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun babası Mustafa Hatipoğlu'nun cenazesinde bir araya geldi. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında G.Saray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörü Okan Buruk ve efsane teknik direktör Fatih Terim de yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör