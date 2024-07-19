Galatasaray mutlu bitirdi

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray 3. hazırlık maçında, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar; karşılaşmaya Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan Kutlu, Torreira, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi 11'iyle başladı. Aslan, ilk yarıyı Köhn ve Ziyech'in golleriyle 2-0 önde kapattı. 48'de Mertens'ten müthiş bir aşırtma golü geldi. Kapanışı yapan Batshuayi ise yeni formasıyla ilk golünü attı. Belçikalı forvet, ağları havalandırmasının yanı sıra 2 de asist yaptı. Hücumdaki presi ve hareketliliği ile tam not aldı. Zaha ve Ziyech de fiziksel olarak toparlanmış göründüler. Daha önce LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilen Cimbom, Avusturya kampını galibiyetle kapattı. İcardi ise kadroda yer almadı.GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada transferlerin gizli yürütülmesi gerektiğini söylerken, yönetime de mesaj gönderdi. Tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: "Transfer çalışmaları özel bir şey. Biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. Sağ bek olan Duoe adaylardan biri. Transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor. Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Önemli bir bütçe ayrıldı. Şu anda piyasa çok yüksek. İnşallah iki oyuncu da biter."