Galatasaray’da Osimhen kâbusu

Sahasında bugün Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu. Sarıkırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı. 27 yaşındaki futbolcunun bugün ameliyat edileceği duyurulurken yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen için yarın (bugün) Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Yıldız golcünün Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor. 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.



EVİNDE REKOR PEŞİNDE

SÜPER Lig'de Aslan bugün sahasında, 2 puan gerisinde bulunan Amed SF'yi konuk ediyor. 19.00'da RAMS Park'ta başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. G.Saray bugün yenilmezse kulüp tarihinin 41 maçlık rekorunu da egale edecek. En son sahasında 19 Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye 1-0 kaybeden G.Saray, ardından evinde 32 galibiyet-8 beraberlik gördü. Sarı-kırmızılılar, Mayıs 2017 - Kasım 2019 dönemindeki 41 maçlık rekoru da yakalayacak.



EN UÇTA DENİZ GÜL OYNAYACAK

G.SARAY'DA zorunlu değişimler yaşanacak. Cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı yerine Singo sahada olacak. Osimhen'in yokluğunda da santrforda Deniz Gül yer alacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, Leao ve Sane için kararı ise bugün netleşecek. Barış Alper ve Yunus'u bir yandan dinlendirmek isteyen Buruk, diğer tarafta ise milli araya girilecek olması nedeniyle kazanan takımı bozmak istemiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör