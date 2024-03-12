Galatasaray’dan ültimatom!

G.Saray Kulübü, F.Bahçe-Pendik maçındaki hakem yönetimini eleştiren, sert bir açıklama yaptı.başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın, hakem Kadir Sağlam'a yöneliktehdidi için TFF nasıl bir tavır alacaktır? Devre arasında koridorlarda yaşananların görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?geçen ve kırmızı kart görmesi gereken aynı oyuncunun, attığı golün ardındankarşısında PFDK nasıl bir karar alacaktır?boyunca kendisini ezen, tehdit eden futbolculara karşı hiçbir otorite uygulayamayan, hakemlik onurunu ayaklar altına alan bu hakem, maç almaya devam edebilecek midir?için sene başından beri ambargo konulan VAR hakemleri bulunmaktadır.maçı bir taraftan alıp diğerine veren, yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkânsız hale getirenisimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, TFF'nin kaçamayacağı görevidir.maçında kırmızı kart gördüğü için karşılaşma sonunda konuşamayan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, sarılacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı hedef aldı. Oyuncunun attığı gol sonrası Pendik kulübesine yaptığı hareketin etik olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Taraftara böyle şirin gözükülmez! Gelip benim önümde, kulübemde böyle bir şey yapması ahlaki değil. Büyük takım oyuncusuna yakışmıyor.İsmail hocanın da açıklamalarına anlam veremiyorum. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz. Üzerine VAR'da net kanıtı olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri görmezden geliniyor" ifadelerini kullandı.