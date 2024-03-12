Galatasaray’dan ültimatom!

G.Saray Kulübü, F.Bahçe-Pendik maçındaki hakem yönetimini eleştiren, sert bir açıklama yaptı. "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın"
başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:
F.BAHÇE
futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın, hakem Kadir Sağlam'a yönelik "Buradan çıkamazsın!"
tehdidi için TFF nasıl bir tavır alacaktır? Devre arasında koridorlarda yaşananların görüntüleri tüm kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?
BAHSİ
geçen ve kırmızı kart görmesi gereken aynı oyuncunun, attığı golün ardından Pendik kulübesine doğru tahrik edici tutumu
karşısında PFDK nasıl bir karar alacaktır?
MAÇ
boyunca kendisini ezen, tehdit eden futbolculara karşı hiçbir otorite uygulayamayan, hakemlik onurunu ayaklar altına alan bu hakem, maç almaya devam edebilecek midir?
FENERBAHÇE
için sene başından beri ambargo konulan VAR hakemleri bulunmaktadır. Süper Lig'de hakem atama iradesi Fenerbahçe'ye mi devredilmiştir?
KULAĞININ ÜZERİNE YATILACAK DÖNEMİN SONUNA GELİNDİ
KARARLARIYLA
maçı bir taraftan alıp diğerine veren, yaptığı operasyonlarla rakiplerin kazanmasını imkânsız hale getiren Arda Kardeşler, Mustafa İlker Coşkun, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Çetin, Çağdaş Altay, Erkan Engin, Cihan Aydın ve Kadir Sağlam
isimli hakemlere ne gibi yaptırımlarda bulunulacaktır?
TÜRK
futbolunda kulağının üzerine yatılacak dönemin sonuna çoktan gelinmiştir! Türk futbolunu rahatlatmak, gerçekleri ve adil kararları, taraflı-tarafsız tüm kesimlerle paylaşmak, TFF'nin kaçamayacağı görevidir. TFF ya bu zorunluluğunu yerine getirmelidir ya da 24 Şubat'taki açıklamamızda belirttiğimiz gibi gerekli kararı almalıdır.
'MERT HAKAN AYNISINI TRABZON'A YAPSIN!'
Fenerbahçe
maçında kırmızı kart gördüğü için karşılaşma sonunda konuşamayan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, sarılacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı hedef aldı. Oyuncunun attığı gol sonrası Pendik kulübesine yaptığı hareketin etik olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Taraftara böyle şirin gözükülmez! Gelip benim önümde, kulübemde böyle bir şey yapması ahlaki değil. Büyük takım oyuncusuna yakışmıyor. Haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hakeme 'Trabzon'dan çıkamazsın' desin, ben de onu tebrik edeyim.
İsmail hocanın da açıklamalarına anlam veremiyorum. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz. Üzerine VAR'da net kanıtı olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri görmezden geliniyor" ifadelerini kullandı.