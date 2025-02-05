G.Antep’te Sağlam’a restoranda şok tepki

G.Saray
maçı sonrası G.Antep
cephesinde hakem Kadir
Sağlam'a tepki mesajları gelirken
şehirde de aynı durum vardı. Sanchez'in
koluna gelen pozisyonda kırmızı-siyahlılar
penaltı beklerken devam kararı çıkmıştı. Maçın
ardından Kadir Sağlam ve hakemler, G.Antep'te
Emek Mahallesi'nde bulunan bir restorana giderek
meşhur beyran yemeğini istedi. G.Antep
Doğuş Gazetesi'nin haberine göre; restoranda
bulunan bazı kişiler, hakem Kadir Sağlam'ı
tanıdı ve tepki gösterip, "G.Antep FK'yı doğradın bir de utanmadan buraya beyran yemeye mi geldin"
dedi. Bu sözlerin ardından hakem ekibi yemek yiyemeden ayrıldı.