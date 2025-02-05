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Giriş Tarihi: 5.2.2025

G.Antep’te Sağlam’a restoranda şok tepki

G.Antep’te Sağlam’a restoranda şok tepki
G.Saray maçı sonrası G.Antep cephesinde hakem Kadir Sağlam'a tepki mesajları gelirken şehirde de aynı durum vardı. Sanchez'in koluna gelen pozisyonda kırmızı-siyahlılar penaltı beklerken devam kararı çıkmıştı. Maçın ardından Kadir Sağlam ve hakemler, G.Antep'te Emek Mahallesi'nde bulunan bir restorana giderek meşhur beyran yemeğini istedi. G.Antep Doğuş Gazetesi'nin haberine göre; restoranda bulunan bazı kişiler, hakem Kadir Sağlam'ı tanıdı ve tepki gösterip, "G.Antep FK'yı doğradın bir de utanmadan buraya beyran yemeye mi geldin" dedi. Bu sözlerin ardından hakem ekibi yemek yiyemeden ayrıldı.
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G.Antep’te Sağlam’a restoranda şok tepki
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