G.Antep’te Sağlam’a restoranda şok tepki

maçı sonrası G.Antepcephesinde hakem KadirSağlam'a tepki mesajları gelirkenşehirde de aynı durum vardı. Sanchez'inkoluna gelen pozisyonda kırmızı-siyahlılarpenaltı beklerken devam kararı çıkmıştı. Maçınardından Kadir Sağlam ve hakemler, G.Antep'teEmek Mahallesi'nde bulunan bir restorana giderekmeşhur beyran yemeğini istedi. G.AntepDoğuş Gazetesi'nin haberine göre; restorandabulunan bazı kişiler, hakem Kadir Sağlam'ıtanıdı ve tepki gösterip,dedi.