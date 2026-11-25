Üst üste 3 maçını kazanarak puanını 9'a yükselten G.Saray, günü 13. sırada kapattı

YÜZÜ GÜLDÜ BURNU KIRILDI

77. dakikada G.Saray'ın golünü kaydeden Deniz Gül, tam vuruşu sonrası yüzüne gelen tekme ile kanlar içinde kaldı. Önce heyecandan gol sevincini yaşayan milli oyuncu, ardından yere yığıldı ve burnundan oluk oluk kan aktı. Tedavisi yapılan futbolcu sargı ile maça devam etti. Maçtaki ilk isabetli şutta fileleri havalandıran ve burnu kırılan oyuncu, ameliyat oldu.

MİNİ YORUM: MUSTAFA ÇULCU

KORKAK HAKEM!

Galatasaray, hakem Daniel Siebert'i de yendi. 77'de Deniz kafa ile golü attı ama Jackson da tekmeyi Deniz'in yüzüne patlattı. Tartışmasız direkt kırmızı kart olmalıydı. Üstelik Jackson'ın önceden de sarısı var. Yani her halükârda kırmızı kart kaçınılmaz. Ama eyyamcı Siebert vermedi. Sen, Şampiyonlar Ligi finali yönetmişsin bize ne! Bu maçı adam gibi yönet senden beklenen bu, korkak! Nedir Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA hakemlerinden çektiği?

EMERY SUÇU HAKEME ATTI

Aston Villa Teknik Direktörü Emery maç sonu şöyle konuştu: "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Devamlı pres yapıyorlar. Taraftarları da çok fazla destek olup yardımcı oluyor. Bu statta oynamak kolay değil. G.Saray gol attıktan sonra futbol oynamak imkânsız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Bu konuda adil davranmadı."

1.4 MİLYAR TL ARTIK KASADA

Cimbom, 3. galibiyeti ile kasasına Euro'ları koydu. Katılım bedeli olarak 18.62 milyon Euro alan ve toplam 3 galibiyeti ile 6.6 milyon Euro kazanan Aslan, sıralama ve yayın gelirleri de eklendiğinde kazancını daha da yükseltecek. Şimdiye kadar kazanç 25.2 milyon Euro'ya (1.4 milyar TL) ulaştı.

ÖDÜL SANCHEZ'İN

Galatasaray savunmasında dün harika bir performans gösteren Davinson Sanchez, UEFA tarafından maçın adamı seçildi. Rakipten 2 top kapan Kolombiyalı stoper, girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Üç de top uzaklaştıran Sanchez, %85 pas isabetiyle oynadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör