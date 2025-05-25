Gitmeye daha yakın!

Sezonu çifte kupayla taçlandıran Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrilmişti. Durumu konusunda papatya falları açılan Nijeryalı yıldızın geleceği yavaş yavaş netleşiyor. Sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlar, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncuyu takımda tutmak için varını yoğunu ortaya koydu. Özel pankartlarla, maç sonu tezahüratlarla büyük sevgi gösterisinde bulunarak kalması adına her şeyi yaptı ancak Osimhen ile ipler kopuyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, "Avrupa kulüpleriyle rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkânsız" demişti ve korkulan da oldu. Al-Hilal'in resmen devreye girerek işi bitirdiği iddia edildi.

Suudi ekibinin, oyuncunun bonservisine sahip Napoli'ye 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyeceği ve Osimhen ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. 26 yaşındaki santrforun yıllık 45 milyon Euro (2 milyar TL) kazanacağı belirtildi. İstanbul'daki eşyalarını da toplamaya başladığı kaydedildi. Ayrıca G.Saray'ın, Osimhen'e brüt 20 milyon Euro önerdiği ancak kabul etmediği öğrenildi. Oyuncunun da bugün kupa töreni sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.



ARKADAŞLAR ÇALIŞIYOR

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in kıskacı altına giren Victor Osimhen'le ilgili konuştu. Yazgan, "Futboldan sorumlu arkadaşlarımız var. Bu konuda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar. Hocamız Okan Buruk'un da arzuları doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'ne ve önümüzdeki seneye yakışır kadroyu kurmak için yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.