Göçmenlikten Avrupa’nın zirvesine

San Mames Stadı'nda Manchester United'ı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Tottenham, 41 yıl sonra Avrupa'da müzesine kupa götürdü.Yunan asıllı Avusturalyalı çalıştırıcının hayat hikâyesi filmleri aratmıyor. İşte detaylar: Takvim yaprakları 1970 yılını gösterdiğinde Postecoglou, Yunanistan'daki askeri cuntadan kaçarak ailesiyle birlikte Avustralya'ya göç etti.Ne işleri vardı, ne evleri ne de bir tanıdıkları.Göç ettikleri Melbourne'de futbola adım attı, Avustralya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Futbolu bıraktıktan sonra 1995'te teknik adamlık koltuğuna oturdu. Genelde ülkesinde görev yaptı ancak 2017'de Japon ekibi Yokohama Marinos'ta dikkat çeken bir performans gösterdi.2023'ten bu yana Tottenham'ın başında ilk kupasını kazanan 59 yaşındaki Postecoglou, kariyerinde kupa sayısını 13'e yükseltti.