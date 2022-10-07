Gol kralı Malik şimdi nerede?

Haaland'ın1 gol atabildiği kupada şampiyonluğa ulaşan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF3'üncü Lig'de forma giyiyor. Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik, 3 golle turnuvada krallık unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza attı. Ardından kiralık olarak 3.Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayan Malik, bu sezon 3'üncüLig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.