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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Gol kralı Malik şimdi nerede?

Gol kralı Malik şimdi nerede?
Haaland'ın 1 gol atabildiği kupada şampiyonluğa ulaşan Türkiye'yi golleriyle zirveye taşıyan Malik Karaahmet ise şu an TFF 3'üncü Lig'de forma giyiyor. Türkiye, finalde de ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olurken, Haalandlı Norveç'e de gol atan Malik, 3 golle turnuvada krallık unvanını aldı. O dönem Eintracht Frankfurt altyapısında yer alıp 2018'de Galatasaray'a transfer olan oyuncu, birçok alt lig takımına kiralık gönderildikten sonra bu sezon başında 3 yıllığına Çorum FK'ya imza attı. Ardından kiralık olarak 3.Lig 3'üncü Grup ekibi Çankaya FK'ya gönderildi. 2016'daki organizasyonda Haaland'ı sollayan Malik, bu sezon 3'üncü Lig'de oynadığı 5 maçta skor üretemedi.

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