Granit Xhaka şampiyonluğu bekliyor

Yeni sezon için İlkay Gündoğan'a yönelen sarı-kırmızılılar, oyuncu Manchester City ile kontrat yenileyince rotasını Granit Xhaka'ya çevirdi. SABAH Spor'un dün manşetine taşıdığı; Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Granit Xhaka'nın, sarı-kırmızılı takımın maçlarını yakından takip ettiği ve şampiyonluğa göre kararını vereceği öğrenildi.

3 YILLIK KONTRATI VAR

İsviçreli maestro için kritik nokta, Şampiyonlar Ligi vizesi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bekleyen Xhaka, sezon sonuna kadar iletişimde olmaya devam edecek. Orta sahaya üst düzey takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Granit Xhaka'da yoğunlaşırken 32 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü Leverkusen ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

DİVAN GÜNÜ

Galatasaray'ın Nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da RAMS Park'ta gerçekleşecek. Sportif A.Ş'nin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporu, üyelerin bilgisine sunulacak.