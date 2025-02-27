G.Saray atv’de

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün 19.00'da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiyi alan takımların çeyrek finale yükseldiği kupada Aslan, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonunda 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. 2 maçını da kazanan yeşil-beyazlılar ise 6 puanla lider durumda.

EYÜP-BAŞAKŞEHİR A SPOR'DA

Galatasaray, kazanırsa gruptan çıkacak. Beraberlik halinde 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek Eyüpspor- Başakşehir maçının sonucuna bakacak. Geçen hafta Avrupa'ya veda eden Galatasaray, bu sezonu çifte kupalı şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Muslera, Eren Elmalı, Sallai ve Osimhen yerine Konyaspor maçında Günay, Berkan, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu görev yapacak.



MORATA İYİLEŞTİ OYNAMAYA HAZIR

AVRUPA Ligi'nde AZ Alkmaar ile 13 Şubat'ta oynanan ilk maçta sakatlanan Morata'nın sol arka adalesinde yırtık meydana gelmişti. 10 günlük yoğun tedaviye olumlu cevap veren İspanyol forvet iyileşti ve düz koşulara başladı. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanacak maçta kadroya alınacak.