G.Saray-Barça analizi Terim’de

İtalya ile Bursa'da oynadığımız maçı ATV'de yorumlayan Fatih Terim ile statta sohbet etme fırsatı da yakaladım. Maç bitiminde tribünleri terk etmeyen taraftarların bir kısmı ve güvenlik görevlileri hoca ile fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. Arabaya gidinceye kadarki süre inanın imza nedeniyle yarım saatten fazla sürdü. Sohbetimizin başında Fatih hoca bana "Kolay maç yoktur! İtalya'yı küçük görenler var. İtalya İtalya'dır. Bunu unutmamak gerekir" yorumunu yaptı. Ve hoca haklı çıktı. Gençlerden kurulu İtalya, bizden daha iyi oynayarak farklı kazandı. Hoca bütün yerli ve yabancı maçları yakından takip ettiğini söylerken "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki G.Saray-Barcelona maçında analiz yapacağım" dedi. Fatih hoca belki bir takım çalıştırmıyor ama Youtube'da yine bir ilke imza atıp programlar yapıyor. Yani evde oturmuyor, futbolun içinde kalmaya ve katkı vermeye devam ediyor. Bursa'daki milli maç yorumuna da Bodrum'dan özel olarak geldi, yayında yaptığı yorumların çoğu da tam isabetti! "Frattesi'nin topsuz koşularına, defansın arasına ve arkasına yapacağı topsuz koşulara dikkat etmemiz lazım" dedi. Biz dikkat etmedik, İtalya'nın 2. golünü Frattesi, Fatih Terim'in tam da dediği gibi attı!

ÇOCUKLARIN SEVGİSİ MEST ETTİ

Fatih hoca, o kadar seviliyor ki fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle koltuğuna bir türlü oturamadı. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi karşısında Fatih Terim, müthiş bir mutluluk yaşadı. Bir baba, oğlu için "Bizim ufaklıkla fotoğraf çektirir misiniz? Sizin hayranınız" dedi. Fatih hoca bana "Çocukların sevgisini gördün mü?" derken ben de "Sevginin yaşı olmaz" yanıtını verdim "Haklısın Levent" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör