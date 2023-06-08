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Giriş Tarihi: 8.6.2023

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası ilk röportajı SABAH Spor’a verdi: İcardi için sponsor hazır

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası ilk röportajı SABAH Spor’a verdi: İcardi için sponsor hazır

"Tam gaz İcardi'nin bonservisini nasıl alırız diye çalışıyoruz. Maliyetli bir transfer olacak, sponsor görüşmeleri de yapıyoruz. Uzun yol aldık. O da G.Saray'ı seviyor, kalmak istiyor" "Takviye yapmamız gereken yerler için de çalışıyoruz. Bitmek üzere olan transferlerden biri orta saha, biri defans ve bir de hücum oyuncusu var. Yerli kaleci için de Günay ile görüşüyoruz"

İcardi transferi Türkiye için müthiş bir işti. Nasıl getirmiştiniz, şimdi ne olacak? Taraftarlar en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. Konuya önce buradan girmek istiyorum.. Müthiş bir başarı hikâyesi bu. Çok düzgün çocuk, harika insan. İcardi, Galatasaray'dan 750 bin Euro aldı. Hepsi bu, kalanı PSG'den... Her ay bize yolluyorlar parayı, biz de İcardi'ye ödüyoruz. İmza parası vermedik. Bunlar yalan.. Muslera ve Nelsson'u çıkar, Sacha Boey bile kadroya giremiyordu. Yepyeni bir takım oluşturduk. İcardi bir dünya yıldızı. Böyle bir rakamla oynaması mümkün değildi, başardık! Tam gaz onun bonservisini nasıl alırız diye çalışıyoruz. Biz bugün harekete geçmedik, altyapısını hazırladık. Gol attıkça biz çalışmaya başladık.. Galatasaray'ın sevgilisi oldu zaten. Gomis'te de bu vardı. Galatasaray'ın aslanı diyorduk ona da. Yoğunlaştığımız nokta İcardi. Çok çalışıyoruz..
Maliyet rakamı yüksek başkanım?
Evet oldukça maliyetli.. Sponsorluk görüşmesi yapıyoruz İcardi'nin transferi için. Onun imajı var. Galatasaray'a katkısı sadece sahada değil, ismiyle de dünyada haber olduk. Sponsorluk için görüşmeler var. Anlaşmak üzere olduğumuz sponsorlar var. Onlar da istiyor.
İcardi olmazsa B planı var mı?
Tabii ki var. Galatasaray her planı yaptı. Görüşmelerimiz sürüyor. Takviye yapmamız gereken mevkiler var. Bunların hepsini belirledik.



YOK PAHASINA GÖNDERMEYİZ

Okan Buruk bir transfer listesi verdi mi?
Tabii ki verdi ama Galatasaray'da futbol operasyonu şöyle; hoca rapor versin, biz ona göre çalışalım değil. 7 gün 24 saat scout ekibiyle oradayız. Bir isim gündeme geldiğinde rapor beklemeden hemen analizini yapıp, tartışıp, anında görüşüyoruz.
Morutan, Taylan, Mohamed gibi kiralıklar geri gelecek. Kalacaklar mı?
Kaderlerini masaya yatıracağız. Mohamed'e 4 milyon dolar bonservis ödedim. Yabancı sayısı belli. Hedeflerimiz var. Önümüzdeki 15 gün oyuncular izin kullanacak ama yönetim olarak biz izin yapmıyoruz. Menajerler vasıtasıyla, kulüpler bazında görüşmeleri yapacağız. Avrupa'daki bazı ikinci lig ekipleriyle ilişkilerimiz var. Galatasaray imajını kardeş takımlarla Avrupa'da da yaşatmak istiyoruz. Dönecek oyuncuları da burada değerlendirebiliriz. Dünya yükü para verip aldığımız futbolcuları bir anda yok pahasına elden çıkaramayız. Sabırlı olacağız...




OKAN HOCA İLE YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ

Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu devreye soktunuz.
Evet devreye girdi, ona inanıyoruz.
Ücreti artacak mı, opsiyondaki ücretle mi devam edecek?
Ankaragücü maçı öncesi biz opsiyonu kullandık ama demek değil ki hocayla yeni bir sözleşme yapmayacağız. Hocanın ailesi yurt dışında yaşıyor. Onun düşüncesi de önemli. Biz opsiyonu kullanarak ona olan güvenimizi gösterdik. Ücretinde artış olabilir..
İyi ki Okan Buruk'u aldık diyor musunuz? Okan'ın hikâyesi başka.
Geldiğimiz ikinci gün görüştük. Metin Bey (Öztürk) de kendisiyle temas etmiş. Biz bir ekibiz, bu da bir ekip işi. Okan hocanın gelmesi de takım olayının parçasıdır. Son derece de başarılı olmuştur. Uyum içinde gitmiştir.




TAKIMI BOZMAM, UYKULARIM KAÇIYOR

5 oyuncumuza teklifler var, takımın omurgasını korumak istiyorum

Sayın Başkan, oyuncularınıza çok teklifler geldiği söyleniyor. Bunlar doğru mu? Ne düşünüyorsunuz?
Ben bu takımın bozulmasından yana değilim. Bu konuda uykularım kaçıyor. İyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviye yaparak yola devam etmek istiyoruz. Beş tane oyuncumuza teklif var (Boey, Nelsson, Torreira, Oliveira, Zaniolo). Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, ön elemelerimiz var. Sportif başarı camiamızı çok mutlu etti... 30 milyon taraftarımız inanılmaz mutlu oldu. Teklif gelen oyuncularımıza şunu söyleyeceğiz; Galatasaray'dan seni transfer etmek isteyen kulübün de Galatasaray'ın şöhretine yakışır şekilde gelmesi lazım. Her iki tarafın da memnun olacağı teklif alması lazım.
Galatasaray camiası merak ediyor, Rashica'da durum nedir?
Milot Rashica için Norwich City kulübüyle temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyük bir ihtimalle bu transferi gerçekleştireceğiz.
Yerli kaleci için Günay Güvenç'in adı geçiyor, bu isim doğru mu?
Muslera'nın yanına yerli kaleci alacağız. Günay ile ilgileniyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Muslera bizim kaptanımız. 1 yıl daha kontratı var, sözleşmesi bittiği zaman da isterse kendisiyle devam ederiz
Başkanım, salon projesi hazır mı?
Evet hazır... Güzel bir salonumuz olacak. Riva'daki tesisten de 2.5 milyar TL geliyor. Mecidiyeköy'ü yaptık, yüzde 80'i satıldı. 1.5 milyar oradan geliyor. Florya'yı projelendiriyoruz, toplam 14-15 milyar gelirimiz olacak. Bu, Galatasaray'ın önümüzdeki 30 yılının paraları.
Bu paraları düşünmezsek Galatasaray kendi ekonomik yapısıyla dönebiliyor mu?
Zor dönüyor. Şampiyon olduğumuz için sponsorlar yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı. Yönetim kurulunun desteği de çok önemli.....





325 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ

Sayın Başkan, haziran ayında kulübün ne kadar ödemesi var?
13 milyon Euro (yaklaşık 325 milyon TL) civarında ödememiz var. Hazırlığımız tamam. Galatasaray'ın bu yönetimi dağlar gibi ödeme yaptı. Daha önce yapılan transferlerin de ücretlerinin ödeme zamanı gelmişti. Kiraya verdiğimiz oyuncuların maaşları da vardı. Çok sıkıntılı bir dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Bu ayki parayı da hazırladık. Ben ve arkadaşlarım 'bu paralar nasıl ödenecek' havasına girmedik. Enkaz edebiyatı hiç yapmadık, yapmayız da.

FLORYA NİYE HEDEFTE!

Ali Bey'in (Koç) Kulüpler Birliği'nde "Erden Timur için dosya hazırlattım" sözleri vardı? Neden bunlar söylendi. Koç'un niyeti ne olabilir?
Kayıkçı kavgası gibi kavganın kime ne faydası var. Sonradan söylediklerini kısmen inkâr etti. 'Dosya hazırlatmadım' dedi. Biz kavga istemiyoruz. Kimsenin işi, gücü, özel hayatı gündeme gelmemeli. Ben bu konuları, son Kulüpler Birliği toplantısında da dile getirdim.
Peki bu konuşma sonrası Ali Bey bir şey söyledi mi?
Hayır söylemedi.
Bir de "Seçim bitsin Florya'yı açıklayacağım" dedi. Bu konu nedir? Florya için açıklanacak bir şey mi var?
Florya 60 dönüm… 20 dönüm Galatasaray'ın, 40 dönüm Emlak Konut'un. Emlak Konut ile yapacağım proje ortadan kalkınca Emlak Konut burayı satışa çıkardı. Çünkü öyle bir gayrimenkul ki üzerinde Galatasaray oturuyor. Orada Galatasaray varken kim orayı alacak. Yasal olarak satın alma hakkı öncelikli olarak bizde. Biz Emlak Konut'la konuştuk. Türkiye tarihinde idman yaptığı tesisi satın alan bir kulüp var mı? Biz parayı verdik, aldık.

YILDIZLARIN BİZİ TAKİP ETMESİ NORMAL

Başkanım transferler ne durumda? Bu konuda önemli çalışmalar yaptığınız biliniyor. Ne söylemek istersiniz?
Transfer sezonu henüz başlamadı, görüşmeler hız kazanmış durumda. Erden Timur, 7/24 çalışıyor... Milano'dan geliyor, Londra'ya gidiyor. Bitmek üzere olan transferden bir tanesi orta saha, biri defans ve bir de hücum var. Ama takdir edersiniz ki imzalar atılmadan bir şey söylemem çok uygun olmaz.
Medyada G.Saray'la ilgili çok isim dolaşıyor... Hatta Atletico Madrid'in 10 numarası Joao Felix, İnstagram'dan G.Saray'ı takibe almış... Bu, Galatasaray'ın ne kadar büyük ve önemli bir kulüp olduğunu gösterir.

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası ilk röportajı SABAH Spor’a verdi: İcardi için sponsor hazır
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