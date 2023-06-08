G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası ilk röportajı SABAH Spor’a verdi: İcardi için sponsor hazır

Müthiş bir başarı hikâyesi bu. Çokdüzgün çocuk, harika insan.Muslera ve Nelsson'u çıkar, Sacha Boey bilekadroya giremiyordu. Yepyeni bir takım oluşturduk.Tam gazonun bonservisini nasıl alırız diye çalışıyoruz.Galatasaray'ınsevgilisi oldu zaten. Gomis'te de bu vardı.Galatasaray'ın aslanı diyorduk ona da. Yoğunlaştığımıznokta İcardi. Çok çalışıyoruz..Evet oldukça maliyetli..Onun imajıvar.Sponsorluk içingörüşmeler var. Anlaşmak üzere olduğumuz sponsorlarvar. Onlar da istiyor.Tabii ki var. Galatasaray her planı yaptı. Görüşmelerimizsürüyor.Tabii ki verdi amahoca rapor versin, biz onagöre çalışalım değil. 7 gün 24 saat scout ekibiyleoradayız. Bir isim gündeme geldiğinderapor beklemeden hemen analizini yapıp, tartışıp,anında görüşüyoruz.Kaderlerini masaya yatıracağız.Mohamed'e 4 milyon dolar bonservisödedim. Yabancı sayısı belli.Hedeflerimiz var. Önümüzdeki15 gün oyuncular izin kullanacakama yönetim olarak bizizin yapmıyoruz. Menajerlervasıtasıyla, kulüpler bazındagörüşmeleri yapacağız.Dünyayükü para verip aldığımız futbolcularıEvet devreye girdi, ona inanıyoruz.Ankaragücü maçı öncesi biz opsiyonukullandık ama demek değilki hocayla yeni bir sözleşmeyapmayacağız.Hocanınailesi yurt dışındayaşıyor.Onun düşünceside önemli.Geldiğimiz ikinci gün görüştük.Metin Bey (Öztürk) de kendisiyletemas etmiş.Son derecede başarılı olmuştur.Uyum içindegitmiştir.5 oyuncumuza teklifler var, takımın omurgasını korumak istiyorumBen bu takımın bozulmasından yanadeğilim. Bu konuda uykularım kaçıyor.İyi bir uyum yakaladık.Beş tane oyuncumuza teklif var(Boey, Nelsson, Torreira, Oliveira, Zaniolo).Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız,ön elemelerimiz var. Sportif başarı camiamızıçok mutlu etti... 30 milyon taraftarımızinanılmaz mutlu oldu. Teklifgelen oyuncularımıza şunu söyleyeceğiz;Galatasaray'dan seni transferetmek isteyen kulübün de Galatasaray'ınşöhretine yakışır şekildegelmesi lazım.Milot Rashica için NorwichCity kulübüyle temaslarımız yoğunbir şekilde devam ediyor. Büyükbir ihtimalle bu transferi gerçekleştireceğiz.Muslera'nın yanına yerli kalecialacağız.Muslerabizim kaptanımız. 1 yıl daha kontratıvar, sözleşmesi bittiği zaman da istersekendisiyle devam ederizEvet hazır... Güzel birsalonumuz olacak. Riva'dakitesisten de2.5 milyar TL geliyor.Mecidiyeköy'ü yaptık,yüzde 80'i satıldı. 1.5milyar oradan geliyor. Florya'yı projelendiriyoruz,toplam 14-15 milyar gelirimizolacak. Bu, Galatasaray'ınönümüzdeki 30 yılının paraları.Zor dönüyor. Şampiyon olduğumuziçin sponsorlar yavaş yavaş ilgigöstermeye başladı. Yönetim kurulunundesteği de çok önemli.....13 milyon Euro (yaklaşık 325 milyon TL) civarında ödememiz var. Hazırlığımız tamam. Galatasaray'ın bu yönetimi dağlar gibi ödeme yaptı. Daha önce yapılan transferlerin de ücretlerinin ödeme zamanı gelmişti. Kiraya verdiğimiz oyuncuların maaşları da vardı. Çok sıkıntılı bir dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Bu ayki parayı da hazırladık. Ben ve arkadaşlarım 'bu paralar nasıl ödenecek' havasına girmedik. Enkaz edebiyatı hiç yapmadık, yapmayız da.Kayıkçı kavgası gibi kavganın kime ne faydası var.Sonradan söylediklerini kısmen inkâr etti. 'Dosya hazırlatmadım'dedi. Biz kavga istemiyoruz. Kimsenin işi, gücü, özel hayatıgündeme gelmemeli. Ben bu konuları, son Kulüpler Birliği toplantısındada dile getirdim.Hayır söylemedi.Florya 60 dönüm… 20 dönüm Galatasaray'ın, 40 dönüm EmlakKonut'un. Emlak Konut ile yapacağım proje ortadan kalkıncaEmlak Konut burayı satışa çıkardı. Çünkü öyle bir gayrimenkulki üzerinde Galatasaray oturuyor. Orada Galatasarayvarken kim orayı alacak. Yasal olarak satın alma hakkıöncelikli olarak bizde. Biz Emlak Konut'la konuştuk.Türkiye tarihinde idman yaptığı tesisisatın alan bir kulüp var mı? Bizparayı verdik, aldık.Transfer sezonu henüz başlamadı, görüşmelerhız kazanmış durumda.Bitmek üzere olan transferden bir tanesi orta saha,biri defans ve bir de hücum var. Ama takdir edersinizki imzalar atılmadan bir şey söylemem çokuygun olmaz.Bu, Galatasaray'ın ne kadarbüyük ve önemli bir kulüpolduğunu gösterir.