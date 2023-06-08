G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası ilk röportajı SABAH Spor’a verdi: İcardi için sponsor hazır

"Tam gaz İcardi'nin bonservisini nasıl alırız diye çalışıyoruz. Maliyetli bir transfer olacak, sponsor görüşmeleri de yapıyoruz. Uzun yol aldık. O da G.Saray'ı seviyor, kalmak istiyor" "Takviye yapmamız gereken yerler için de çalışıyoruz. Bitmek üzere olan transferlerden biri orta saha, biri defans ve bir de hücum oyuncusu var. Yerli kaleci için de Günay ile görüşüyoruz"
İcardi transferi Türkiye için müthişbir işti. Nasıl getirmiştiniz, şimdi neolacak? Taraftarlar en çok bu sorununcevabını merak ediyor. Konuyaönce buradan girmek istiyorum..Müthiş bir başarı hikâyesi bu. Çokdüzgün çocuk, harika insan. İcardi, Galatasaray'dan750 bin Euro aldı. Hepsibu, kalanı PSG'den... Her ay bize yolluyorlarparayı, biz de İcardi'ye ödüyoruz.İmza parası vermedik. Bunlar yalan..Muslera ve Nelsson'u çıkar, Sacha Boey bilekadroya giremiyordu. Yepyeni bir takım oluşturduk.İcardi bir dünya yıldızı. Böyle bir rakamlaoynaması mümkün değildi, başardık! Tam gazonun bonservisini nasıl alırız diye çalışıyoruz. Bizbugün harekete geçmedik, altyapısını hazırladık.Gol attıkça biz çalışmaya başladık.. Galatasaray'ınsevgilisi oldu zaten. Gomis'te de bu vardı.Galatasaray'ın aslanı diyorduk ona da. Yoğunlaştığımıznokta İcardi. Çok çalışıyoruz.. Maliyet rakamı yüksek başkanım?
Evet oldukça maliyetli.. Sponsorluk görüşmesiyapıyoruz İcardi'nin transferi için. Onun imajıvar. Galatasaray'a katkısı sadece sahada değil,ismiyle de dünyada haber olduk. Sponsorluk içingörüşmeler var. Anlaşmak üzere olduğumuz sponsorlarvar. Onlar da istiyor. İcardi olmazsa B planı var mı?
Tabii ki var. Galatasaray her planı yaptı. Görüşmelerimizsürüyor. Takviye yapmamız gerekenmevkiler var. Bunların hepsini belirledik.
YOK PAHASINAGÖNDERMEYİZ
Okan Buruk bir transfer listesi verdi mi?
Tabii ki verdi ama Galatasaray'da futboloperasyonu şöyle; hoca rapor versin, biz onagöre çalışalım değil. 7 gün 24 saat scout ekibiyleoradayız. Bir isim gündeme geldiğinderapor beklemeden hemen analizini yapıp, tartışıp,anında görüşüyoruz. Morutan, Taylan, Mohamed gibi kiralıklargeri gelecek. Kalacaklar mı?
Kaderlerini masaya yatıracağız.Mohamed'e 4 milyon dolar bonservisödedim. Yabancı sayısı belli.Hedeflerimiz var. Önümüzdeki15 gün oyuncular izin kullanacakama yönetim olarak bizizin yapmıyoruz. Menajerlervasıtasıyla, kulüpler bazındagörüşmeleri yapacağız.Avrupa'daki bazıikinci lig ekipleriyle ilişkilerimizvar. Galatasarayimajını kardeş takımlarlaAvrupa'da da yaşatmak istiyoruz.Dönecek oyuncuları daburada değerlendirebiliriz. Dünyayükü para verip aldığımız futbolcularıbir anda yok pahasına eldençıkaramayız. Sabırlı olacağız...
OKAN HOCA İLE YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ
Okan Buruk'un sözleşmesindekiopsiyonu devreye soktunuz.
Evet devreye girdi, ona inanıyoruz. Ücreti artacak mı, opsiyondaki ücretlemi devam edecek?
Ankaragücü maçı öncesi biz opsiyonukullandık ama demek değilki hocayla yeni bir sözleşmeyapmayacağız.Hocanınailesi yurt dışındayaşıyor.Onun düşünceside önemli.Biz opsiyonukullanarak onaolan güvenimizi gösterdik.Ücretinde artış olabilir.. İyi ki Okan Buruk'u aldıkdiyor musunuz?Okan'ın hikâyesi başka.
Geldiğimiz ikinci gün görüştük.Metin Bey (Öztürk) de kendisiyletemas etmiş. Bizbir ekibiz, bu da birekip işi. Okan hocanıngelmesi detakım olayının parçasıdır.Son derecede başarılı olmuştur.Uyum içindegitmiştir.
TAKIMI BOZMAM, UYKULARIM KAÇIYOR
5 oyuncumuza teklifler var, takımın omurgasını korumak istiyorum
Sayın Başkan, oyuncularınıza çokteklifler geldiği söyleniyor. Bunlardoğru mu? Ne düşünüyorsunuz?
Ben bu takımın bozulmasından yanadeğilim. Bu konuda uykularım kaçıyor.İyi bir uyum yakaladık. Birkaç takviyeyaparak yola devam etmek istiyoruz.Beş tane oyuncumuza teklif var(Boey, Nelsson, Torreira, Oliveira, Zaniolo).Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız,ön elemelerimiz var. Sportif başarı camiamızıçok mutlu etti... 30 milyon taraftarımızinanılmaz mutlu oldu. Teklifgelen oyuncularımıza şunu söyleyeceğiz;Galatasaray'dan seni transferetmek isteyen kulübün de Galatasaray'ınşöhretine yakışır şekildegelmesi lazım. Her ikitarafın da memnun olacağıteklif alması lazım. Galatasaray camiasımerak ediyor, Rashica'dadurum nedir?
Milot Rashica için NorwichCity kulübüyle temaslarımız yoğunbir şekilde devam ediyor. Büyükbir ihtimalle bu transferi gerçekleştireceğiz. Yerli kaleci için Günay Güvenç'inadı geçiyor, bu isim doğru mu?
Muslera'nın yanına yerli kalecialacağız. Günay ile ilgileniyoruz, görüşmelerimizdevam ediyor. Muslerabizim kaptanımız. 1 yıl daha kontratıvar, sözleşmesi bittiği zaman da istersekendisiyle devam ederiz Başkanım, salon projesihazır mı?
Evet hazır... Güzel birsalonumuz olacak. Riva'dakitesisten de2.5 milyar TL geliyor.Mecidiyeköy'ü yaptık,yüzde 80'i satıldı. 1.5milyar oradan geliyor. Florya'yı projelendiriyoruz,toplam 14-15 milyar gelirimizolacak. Bu, Galatasaray'ınönümüzdeki 30 yılının paraları. Bu paraları düşünmezsekGalatasaray kendi ekonomikyapısıyla dönebiliyor mu?
Zor dönüyor. Şampiyon olduğumuziçin sponsorlar yavaş yavaş ilgigöstermeye başladı. Yönetim kurulunundesteği de çok önemli.....
325 MİLYON TL ÖDEME YAPACAĞIZ
Sayın Başkan, haziran ayında kulübün ne kadar ödemesi var?
13 milyon Euro (yaklaşık 325 milyon TL) civarında ödememiz var. Hazırlığımız tamam. Galatasaray'ın bu yönetimi dağlar gibi ödeme yaptı. Daha önce yapılan transferlerin de ücretlerinin ödeme zamanı gelmişti. Kiraya verdiğimiz oyuncuların maaşları da vardı. Çok sıkıntılı bir dönemi başarılı bir şekilde atlattık. Bu ayki parayı da hazırladık. Ben ve arkadaşlarım 'bu paralar nasıl ödenecek' havasına girmedik. Enkaz edebiyatı hiç yapmadık, yapmayız da.
FLORYA NİYE HEDEFTE!
Ali Bey'in (Koç)Kulüpler Birliği'nde "Erden Timuriçin dosya hazırlattım" sözleri vardı? Nedenbunlar söylendi. Koç'un niyeti ne olabilir?
Kayıkçı kavgası gibi kavganın kime ne faydası var.Sonradan söylediklerini kısmen inkâr etti. 'Dosya hazırlatmadım'dedi. Biz kavga istemiyoruz. Kimsenin işi, gücü, özel hayatıgündeme gelmemeli. Ben bu konuları, son Kulüpler Birliği toplantısındada dile getirdim. Peki bu konuşma sonrası Ali Bey bir şey söyledi mi?
Hayır söylemedi. Bir de "Seçim bitsin Florya'yı açıklayacağım" dedi.Bu konu nedir? Florya için açıklanacak bir şey mi var?
Florya 60 dönüm… 20 dönüm Galatasaray'ın, 40 dönüm EmlakKonut'un. Emlak Konut ile yapacağım proje ortadan kalkıncaEmlak Konut burayı satışa çıkardı. Çünkü öyle bir gayrimenkulki üzerinde Galatasaray oturuyor. Orada Galatasarayvarken kim orayı alacak. Yasal olarak satın alma hakkıöncelikli olarak bizde. Biz Emlak Konut'la konuştuk.Türkiye tarihinde idman yaptığı tesisisatın alan bir kulüp var mı? Bizparayı verdik, aldık.
YILDIZLARIN BİZİ TAKİP ETMESİ NORMAL
Başkanım transferler ne durumda?Bu konuda önemli çalışmalar yaptığınızbiliniyor. Ne söylemek istersiniz?
Transfer sezonu henüz başlamadı, görüşmelerhız kazanmış durumda. Erden Timur, 7/24çalışıyor... Milano'dan geliyor, Londra'ya gidiyor.Bitmek üzere olan transferden bir tanesi orta saha,biri defans ve bir de hücum var. Ama takdir edersinizki imzalar atılmadan bir şey söylemem çokuygun olmaz. Medyada G.Saray'la ilgili çok isim dolaşıyor...Hatta Atletico Madrid'in 10 numarasıJoao Felix, İnstagram'dan G.Saray'ıtakibe almış...Bu, Galatasaray'ın ne kadarbüyük ve önemli bir kulüpolduğunu gösterir.