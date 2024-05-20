G.Saray Başkanı Özbek’ten Ali Koç’a sert tepki: Provokasyon!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un stada gelmesiyle yaşanan olayların ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Özbek şu ifadeleri kullandı: "Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi,Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel, buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım. Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye! Neticede bir maç oynadık.""Ne şampiyonluk maçı? Bizim için şampiyonluk maçı! Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar, bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız.Lig başladığından beri 'Hakemleri tartaklayın, tokatlayın.' İzmir'de 'Peşine düşün hakemlerin' diyen bu zat, maç bitmiş, insanlar dağılmış, burada sadece 2 görevli kalmış, belli bir güruhla gelmiş.Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun? Kim destekliyor seni!"