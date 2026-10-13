‘G.Saray büyük takım hücumda çok iyiler’

Barcelona
Teknik Direktörü Hansi Flick, G.Saray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. RAMS Park'ın dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, " G.Saray'ın stadı dünyanın en iyi atmosferlerinden birine sahip. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor.
Hücumda çok iyi oyuncuları var. G.Saray'a karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz'' ifadelerini kullandı. 61 yaşındaki teknik adama, Batrakov'un hayalinin bir gün Barcelona'da oynamak olduğunun sorulması üzerine, "Kasımpaşa maçında iyi oynadı.
İyi bir transfer. Hayalleriniz için çok çalışmalısınız'' diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör