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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:39 Son Güncelleme: 6.9.2022 10:41

G.Saray Fode Ballo-Toure için teklif iletti! Milan'dan cevap bekleniyor...

G.Saray Fode Ballo-Toure için teklif iletti! Milan’dan cevap bekleniyor...

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, Milanlı oyuncu Fode Ballo-Toure'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Savunmanın sol tarafına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusundaki ısrarını sürdürüyor.

MILAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR
Hedefteki isimlerden biri olan Milan'dan Fode Ballo-Toure için CimBom, Serie A şampiyonu ile masaya oturdu. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.

15 DAKİKA OYNADI
Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı. (Spor X)

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G.Saray Fode Ballo-Toure için teklif iletti! Milan'dan cevap bekleniyor...
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