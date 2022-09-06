G.Saray Fode Ballo-Toure için teklif iletti! Milan’dan cevap bekleniyor...

Savunmanın sol tarafına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusundaki ısrarını sürdürüyor.
MILAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR
Hedefteki isimlerden biri olan Milan'dan Fode Ballo-Toure için CimBom, Serie A şampiyonu ile masaya oturdu. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.
15 DAKİKA OYNADI
Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı. (Spor X)