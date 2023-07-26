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Giriş Tarihi: 26.7.2023

G.Saray hayatını değiştirdi

BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK
G.Saray hayatını değiştirdi

Kansere karşı verdiği savaşı kazanan Sky Sports’un spikeri Jo Wilson’ın Zaha anonsu sosyal medyada çok beğenildi. Sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi de oyuncunun transferini duyuran videoyu kendisine çektirdi

Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacak" sözü elbette televizyon ekranında uzun yıllardır yer alan insanlar için söylenmemişti. Ama Jo Wilson'ın belki de hayatı 15 dakikada değişti. Önceki gün İngiliz Sky Sports kanalında Zaha transferini son dakika haberi olarak verirken, Galatasaray'ı telaffuzu sosyal medyaya düştü. Ve o kadar beğenildi ki ertesi gün sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi, güzel bir yaratıcılığa imza attı. Jo Wilson'a ulaşıp ondan transferi duyuran bir video çekmesini istediler. Ve Zaha, milyonlara Wilson'ın görüntüsü ve sesi ile duyuruldu. 2 gündür Galatasaray taraftarından binlerce tebrik alan ve bunları sosyal medyada paylaşan Jo Wilson, çok değil 1 yıl önce hayatındaki en kötü haberi almıştı.



8 AY BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ
2020 yılının sonbaharında bir kız çocuğu dünyaya getiren Jo Wilson, doğumun ardından yıllardır düzenli olarak yaptırdığı Smear testini ihmal etmişti. Eylül 2022'de 3. derece rahim ağzı kanseri teşhisi konulan ve doktoruna "Ölecek miyim?" sorusunu yönelten Wilson, bu kanserde tedavi başarısı yüzde 70 cevabını aldıktan sonra 8 ay süren yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi tedavisine girdi. Gazetecilik masterı yapan ve 2011 yılında stajyer olarak girdiği Sky Sports'ta 2015 yılından beri ekranda yer alan Jo Wilson, geçen mart ayında hastalığı atlattığını duyurdu. Hayatının en büyük savaşını kazanan Wilson'ın bu yaz yüzünü en çok güldüren ve moral veren ise Galatasaray camiası oldu.

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