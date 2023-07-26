G.Saray hayatını değiştirdi

Andy Warhol'unsözü elbette televizyon ekranındauzun yıllardır yer alan insanlar için söylenmemişti.Ama Jo Wilson'ın belki dehayatı 15 dakikada değişti. Önceki günİngiliz Sky Sports kanalında Zaha transferinison dakika haberi olarak verirken,Galatasaray'ı telaffuzu sosyal medyayadüştü. Ve o kadar beğenildi ki ertesigün sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi,güzel bir yaratıcılığa imza attı. Jo Wilson'aulaşıp ondan transferi duyuran bir videoçekmesini istediler. Ve Zaha, milyonlaraWilson'ın görüntüsü ve sesi ile duyuruldu.2 gündür Galatasaray taraftarından binlercetebrik alan ve bunları sosyal medyadapaylaşan Jo Wilson, çok değil 1 yıl öncehayatındaki en kötü haberi almıştı.2020 yılının sonbaharında bir kız çocuğu dünyaya getiren Jo Wilson, doğumun ardından yıllardır düzenli olarak yaptırdığı Smear testini ihmal etmişti.ve doktorunasorusunu yönelten Wilson, bu kanserde tedavi başarısı yüzde 70 cevabını aldıktan sonra 8 ay süren yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi tedavisine girdi. Gazetecilik masterı yapan ve 2011 yılında stajyer olarak girdiği Sky Sports'ta 2015 yılından beri ekranda yer alan Jo Wilson, geçen mart ayında hastalığı atlattığını duyurdu.