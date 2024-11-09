G.Saray küçük düşürdü

Tottenham
karşısında alınan galibiyet İngiliz basınında geniş yer bulurken G.Saray'ın tarihi bir farkın da kıyısından döndüğünün altı çizildi.
BBC:
"Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu."
Sky Sports:
"Osimhen 2 golle Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini yaşattı."
The Sun:
"G.Saray, Postecoglou'na rotasyonun bedelini ödetti. Osimhen, ilk yarıda Postecoglou'nun Tottenham'ını paramparça etti."
Mirror:
"Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."
The Telegraph:
"Tottenham savunması, G.Saray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı.
The Athletic:
"Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü, Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti."
Daily Star:
Galatasaray, 10 kişilik Tottenham'a çift haneli sayılara ulaşma tehdidinde bulunabilecekleri bir ders verdi!
The Guardian:
"Osimhen, Spurs'e bedel ödetti! İhtiyacımız olan inancın yakınından bile geçemedik, hayal kırıklığı."