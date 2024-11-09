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Giriş Tarihi: 9.11.2024

G.Saray küçük düşürdü

İngiliz basını, G.Saray’ın farkı kaçırdığını yazıp Tottenham’a cezayı kesti

G.Saray küçük düşürdü
Tottenham karşısında alınan galibiyet İngiliz basınında geniş yer bulurken G.Saray'ın tarihi bir farkın da kıyısından döndüğünün altı çizildi.
BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu."
Sky Sports: "Osimhen 2 golle Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini yaşattı."
The Sun: "G.Saray, Postecoglou'na rotasyonun bedelini ödetti. Osimhen, ilk yarıda Postecoglou'nun Tottenham'ını paramparça etti."
Mirror: "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı."
The Telegraph: "Tottenham savunması, G.Saray tarafından küçük düşürüldü. Bu bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahip bir maçtı.
The Athletic: "Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü, Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti."
Daily Star: Galatasaray, 10 kişilik Tottenham'a çift haneli sayılara ulaşma tehdidinde bulunabilecekleri bir ders verdi!
The Guardian: "Osimhen, Spurs'e bedel ödetti! İhtiyacımız olan inancın yakınından bile geçemedik, hayal kırıklığı."

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G.Saray küçük düşürdü
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