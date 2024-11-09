G.Saray küçük düşürdü

karşısında alınan galibiyet İngiliz basınında geniş yer bulurken G.Saray'ın tarihi bir farkın da kıyısından döndüğünün altı çizildi."Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu.""Osimhen 2 golle Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini yaşattı.""G.Saray, Postecoglou'na rotasyonun bedelini ödetti."Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı.""Tottenham savunması, G.Saray tarafından küçük düşürüldü."Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardındanGalatasaray, 10 kişilik Tottenham'a çift haneli sayılara ulaşma tehdidinde bulunabilecekleri bir ders verdi!"Osimhen, Spurs'e bedel ödetti!