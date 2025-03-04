G.Saray, Portekizli hocaya yapılan indirim için harekete geçti: ‘Küfüre niye ceza yok’

G.Saray, TFF'ye bu sezon 16. resmi başvurusu yaptı. Son 1.5 ayda sarıkırmızılı yönetim, 15 dilekçeyi Riva'ya göndermiş ve istediği yanıtları alamamıştı. Dün bir hamle daha yapan yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu. Hatırlanacağı gibi G.Saray-F.Bahçe maçının ardından Portekizli teknik adam, hakem odasına giderek, maçı yöneten Sloven hakem Vincic'i tebrik etmiş,
aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a da "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu"
demişti. Disipline sevk edilen ve G.Saray yedek kulübesi ile ilgili de "Maymun gibi zıplıyorlardı"
sözleri için toplam 4 maç ceza alan Mourinho'nun, Tahkim Kurulu indirimi ile cezası 2 maça düşmüştü. Buna itiraz eden G.Saray, yeni dilekçede tecrübeli çalıştırıcının, hakem odasında küfürlü ifadeler kullandığını belirtip Vincic'e "Sendeki t… bunlarda yok!"
sözlerini kağıda döktü. Başvuruda ayrıca bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edildiği, buna rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza verildiğinin altı çizildi.