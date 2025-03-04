G.Saray, Portekizli hocaya yapılan indirim için harekete geçti: ‘Küfüre niye ceza yok’

G.Saray, TFF'ye bu sezon 16. resmi başvurusu yaptı. Son 1.5 ayda sarıkırmızılı yönetim, 15 dilekçeyi Riva'ya göndermiş ve istediği yanıtları alamamıştı. Dün bir hamle daha yapan yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a dademişti. Disipline sevk edilen ve G.Saray yedek kulübesi ile ilgili desözleri için toplam 4 maç ceza alan Mourinho'nun, Tahkim Kurulu indirimi ile cezası 2 maça düşmüştü. Buna itiraz eden G.Saray, yeni dilekçede tecrübeli çalıştırıcının, hakem odasında küfürlü ifadeler kullandığını belirtip Vincic'esözlerini kağıda döktü. Başvuruda ayrıca bu ifadelerin