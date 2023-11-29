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Giriş Tarihi: 29.11.2023

G.Saray ve F.Bahçe’ye centilmenlik ödülü!

G.Saray ve F.Bahçe’ye centilmenlik ödülü!
TFF tarafından verilen Fair Play Ödülleri'nde Ekim 2023 kazananları açıklandı. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre; TFF'nin, sporun vazgeçilmez unsuru olan fair play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği ödüllerin Ekim 2023 dönemi sahipleri belli oldu. Galatasaray taraftarı ve F.Bahçe yönetimi de ödül aldı. İşte kazananlar ve gerekçeleri:
NURİ ŞAHİN: Futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek yaklaşımları. Ayrıca tatil aylarını da sosyal sorumluluk projelerine ayırması.
G.SARAY TARAFTARI: G.Saray-Beşiktaş derbisinde yaptıkları koreografiyi maça yönelik değil, kapsayıcı bir içerikle Cumhuriyet'in 100. yılı'na ayırmaları.
MUSLERA: Yine aynı maçta sakatlanma pahasına rakip takım oyuncusu Valentin Rosier'in direğe çarpmasını engellemesi.
F.BAHÇE YÖNETİMİ: Hatayspor'u "Evinize hoş geldiniz" yazılı pankart ile karşılaması. Dünya Yaşlılar Günü'nde yıllarca sarı-lacivertli takıma destek veren 2013 ve 2020'de aramızdan ayrılan İhsan ve Mümtaz çifti için karşılaşma öncesi maketleriyle tribün koltuklarını doldurmaları. 100. yıl kutlamalarında 81 şehir ve Kıbrıs'tan Kadıköy'e toprak getirilmesi.

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G.Saray ve F.Bahçe’ye centilmenlik ödülü!
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