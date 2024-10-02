G.Saray’dan, F.Bahçe Asbaşkanı Ilıcalı’nın açıklamalarına sert cevap: Ne çabuk unuttunuz!

- Batshuayi'nin disipline sevk edilmesi ama Mert Hakan'ın edilmemesinin izahı yoktur- Uyduruk bir penaltı ile maça ortak edilmeye çalışıldığınızı ne çabuk unuttunuz!- Hissiyatımsı penaltılarla yarışta kaldınız, bu sezona da bu istatistiklerle başladınızGalatasaray, genel sekreter Eray Yazgan'ın imzasıyla Okan Buruk ve Batshuayi'nin PFDK'ya sevk edilmesine ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren bir bildiri yayımladı. İşte sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinde kullanılan o ifadeler: "Rezil bir oyun ve yeni oyuncuları…""Hocamız Okan Buruk ve oyuncumuz Batshuayi'nin PFDK'ya sevkleri yeni ahlaksız planın ilk adımıdır.oyuncumuzun disipline sevk edilmesi ama aynı maçın sonunda rakip olmalarına rağmen birbirlerine sarılan iki oyuncuyu iten,Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunun sevk edilmemesinin izahı yoktur. Bu rezilliklere rağmen utanmadan hâlâ açıklama yapanlara soruyoruz.Küçük bir çocuğu bile çıkarlarınıza alet edecek ortamı yaratırken, Fenerbahçe yöneticisinin üniversitesinde akademisyenlik görevindeki eski MHK Başkanı Lale Orta'yı ve onun yayıncı kuruluştaki Trio programında kulübünüzün lehine yaptığı operasyonları unuttunuz mu? Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunuzun, geçtiğimiz sezon bir maçın devre arasında hakem Kadir Sağlam'ın önünü keserek "Buradan çıkamazsın" tehdidini hatırlayabiliyor musunuz?""Sahanızda 3-0'lık ezici bir Galatasaray üstünlüğünü camia olarak seyrederken, uyduruk bir penaltı ile maça ortak edilmeye çalışıldığınızı ne çabuk unuttunuz! Lehine verilen hissiyatımsı penaltılarla Avrupa'da dahi rekorlara doymayan ve bu sayede yarışta kalan takımınızın, sezona da benzer istatistiklerle başladığının farkında mısınız?Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. Yarattığınız tüm algılara rağmen, sahada kalıp yine biz şampiyon olacağız. İmitasyon değil alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız."Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in durumu belli oldu… Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan ancak sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan alınan 25 yaşındaki santrforun MR'ı dün çekildi. Osimhen'in kontrollerinde, sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilirken, tedavisine başlandı. Tecrübeli futbolcu, yarın Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola müsabakasıyla birlikte Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Nijeryalı oyuncunun milli ara sonrası takıma dönmesi ve Antalyaspor maçında sahada olması bekleniyor.Teknik Direktörü Okan Buruk, Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 50 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa maçındaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği açıklandı. Buruk'un, mücadelenin 88. dakikasında hakemedediği iddia edilmişti. Ayrıca Batshuayi de F.Bahçe maçındaki "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline verildi. Buruk'un sevk edildiği 41. maddenin içeriği şu şekilde: TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;