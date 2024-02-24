G.Saray’ın Avrupa’ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?

Murat ÖZBOSTAN
Avrupa'dan elenmek değil, İcardi etkiler!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, takımı olumsuz etkilemez ama PFDK'ya sevk edilen Mauro İcardi, büyük ceza alırsa işte bu durum sarı-kırmızılı takımı bir hayli etkiler.
Galatasaray bir süre İstanbul'da maçlarını oynayacak. Önündeki en zorlu karşılaşma da gelecek hafta ligde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi.. Mauro İcardi, sadece bir oyuncu olarak değil; bir yıldız olarak sarı-kırmızılı camiaya güç ve moral veren büyük bir futbolcu..
Onun yokluğu takımı ciddi anlamda etkiler, ayrıca bir ceza gelmesi, teknik kadronun da yönetimin de keyfini kaçırır.. Yani işin psikoloji kısmı önemli.. Yoksa Avrupa'dan elenmek, Süper Lig yarışında Galatasaray'ı oldukça rahatlatır.. Artık G.Saray tamamen şampiyonluk yarışına odaklanacaktır.
Ömer ÜRÜNDÜL
Ezeli rekabet var hemen lige döner
AVRUPA Kupası'ndan elenmek tabii ki moral bozukluğu yaratır ama F.Bahçe'nin şu an 2 puan önünde olmak, son derbinin G.Saray'ın sahasında oynanacağını düşünürsek bir avantaj. Zaten bütün takımlarımızın genel bir kondisyon problemi varken, sadece lig maçları oynamak bir diğer avantaj olur. İki takım arasında da ezeli rekabet olduğu için Prag maçı unutulup, lige dönülür.
Ben inandığım eleştirilerimi maçlar kazanıldığı zaman yaparım. İstanbul'daki maçta 10 kişi kalındığı anda skor avantajına sahipken hemen İcardi çıkmalıydı, bu yapılmadı. Rakip son dakikada net bir golü kaçırdı. Dönen topta da İcardi gol attı. Herkes tarafından her şey tozpembe ilan edildi. Benzer senaryo rövanşta yaşandı. Skor 1-1, turu geçiyorsun, dakika 70'te 10 kişi kalıyorsun. İcardi ile devam edince 9.5 kişi kaldın ama bu defa İstanbul'daki gibi çekirge sıçramadı.
Levent TÜZEMEN
Olumsuz etkiler diyen algı yapar
UEFA Kupası'nda final oynamak sadece iyi niyetli bir düşünceydi. Okan Buruk hocanın oynadığı, UEFA ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 ruhunun takımı G.Saray, mevcut G.Saray'dan katbekat üstündü. Maalesef bizler, dereyi görmeden paçayı sıvamaya çalışıyoruz. Hayal etmenin de bir gerçekçiliği olmalı.
Gönül, G.Saray'ın Avrupa'ya devam etmesini isterdi ama final oynamak tamamen bir rüyaydı. Sıkışan fikstürde G.Saray üzücü de olsa bir kulvardan elendi. Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde iki yol var: Lig ve Türkiye Kupası! Avrupa'dan elenmek takım üzerinde asla olumsuz etki yapmaz. Yapar diyenler tamamen algı yaratmaya çalışıyor. Okan Buruk, şampiyonluk yaşamış kadroya sahip. Final haftalarında bu oyuncular nasıl oynayacağını biliyorlar.
G.Saray'ın Avrupa sonrası lig şampiyonluğuna odaklanması daha kolay olacaktır.
Ali GÜLTİKEN
Bu kadro negatif kırılma yaşamaz
GALATASARAY'IN kadro zenginliği ve derinliği, Süper Lig'in geri kalan bölümü için önemli bir avantaj. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Bunların sorumluluk aldığında ligimizde yarattığı etkileri ve farkları gördük.
Avrupa macerası başka bir seviye, ligimiz ise başka bir kulvarda. Galatasaray özellikle bu sezon yaptığı birçok transferi Avrupa hedefiyle gerçekleştirdi ancak istediği amaca ulaşamadı. Galatasaray'ın bu haftadan itibaren önünde iki hedefi olacak: Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası…
Ligle alakalı bu kadroda negatif bir kırılmanın olacağını beklemiyorum. Eğer bu gerçekleşirse benim için çok büyük sürpriz olur. Normal şartlarda Süper Lig'in son haftasına kadar Galatasaray'ın şampiyonluk yarışının içinde olmasını bekliyorum.