G.Saray’ın Avrupa’ya vedası lige nasıl yansır? Üzerindeki baskı azalır mı yoksa negatif etki mi yapar?

Murat ÖZBOSTANGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi, takımı olumsuz etkilemez amaGalatasaray bir süre İstanbul'da maçlarını oynayacak. Önündeki en zorlu karşılaşma da gelecek hafta ligde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi..Onun yokluğu takımı ciddi anlamda etkiler, ayrıca bir ceza gelmesi, teknik kadronun da yönetimin de keyfini kaçırır.. Yani işin psikoloji kısmı önemli.. Yoksa Avrupa'dan elenmek, Süper Lig yarışında Galatasaray'ı oldukça rahatlatır.. Artık G.Saray tamamen şampiyonluk yarışına odaklanacaktır.Ömer ÜRÜNDÜLAVRUPA Kupası'ndan elenmek tabii ki moral bozukluğu yaratır ama F.Bahçe'nin şu an 2 puan önünde olmak, son derbinin G.Saray'ın sahasında oynanacağını düşünürsek bir avantaj. Zaten bütün takımlarımızın genel bir kondisyon problemi varken, sadece lig maçları oynamak bir diğer avantaj olur.Ben inandığım eleştirilerimi maçlar kazanıldığı zaman yaparım. İstanbul'daki maçta 10 kişi kalındığı anda skor avantajına sahipken hemen İcardi çıkmalıydı, bu yapılmadı. Rakip son dakikada net bir golü kaçırdı. Dönen topta da İcardi gol attı. Herkes tarafından her şey tozpembe ilan edildi. Benzer senaryo rövanşta yaşandı.Levent TÜZEMENUEFA Kupası'nda final oynamak sadece iyi niyetli bir düşünceydi. Okan Buruk hocanın oynadığı, UEFA ve Süper Kupa'yı kazandığı 2000 ruhunun takımı G.Saray, mevcut G.Saray'dan katbekat üstündü. Maalesef bizler, dereyi görmeden paçayı sıvamaya çalışıyoruz.Gönül, G.Saray'ın Avrupa'ya devam etmesini isterdi ama final oynamak tamamen bir rüyaydı. Sıkışan fikstürde G.Saray üzücü de olsa bir kulvardan elendi. Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde iki yol var: Lig ve Türkiye Kupası! Avrupa'dan elenmek takım üzerinde asla olumsuz etki yapmaz. Yapar diyenler tamamen algı yaratmaya çalışıyor. Okan Buruk, şampiyonluk yaşamış kadroya sahip.G.Saray'ın Avrupa sonrası lig şampiyonluğuna odaklanması daha kolay olacaktır.Ali GÜLTİKENGALATASARAY'IN kadro zenginliği ve derinliği, Süper Lig'in geri kalan bölümü için önemli bir avantaj.Avrupa macerası başka bir seviye, ligimiz ise başka bir kulvarda. Galatasaray özellikle bu sezon yaptığı birçok transferi Avrupa hedefiyle gerçekleştirdi ancak istediği amaca ulaşamadı.Ligle alakalı bu kadroda negatif bir kırılmanın olacağını beklemiyorum. Eğer bu gerçekleşirse benim için çok büyük sürpriz olur.