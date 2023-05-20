Güç gösterisi

.Saray Spor Kulübü'nün yeni tesislerinin inşa edileceği Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni dün gerçekleştirildi. Florya Tesisleri'nden kısa süre içinde çıkarak yeni yapılacak yuvaya geçilmesi planlanırken 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesis, Nef Stadı'na daFutbol A takımı ve altyapıya hizmet edecek olan"Florya'nın alınışını, ilk temel atılışını ve bugünlere kadar gelişini çok iyi hatırlıyorum."Florya büyük zaferlerin kaynağı oldu.Galatasaraylı olduğum için büyük gurur duyuyorum.""İnşallah burada"Galatasaray'ın geçmişi, Galatasaray'ın geleceğinin bir garantisi olmuştur.""Florya Metin Oktay Tesisleri'nin özel bir ruhu vardır."Burası, G.Saray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. G.Saray, tarih boyunca genç fikirlerin doğduğu yerdir.".Saray Başkanı Dursun Özbek, 19 Mayıs'ta temel atmanın manevi olarak tüm G.Saraylılara gurur verdiğini söylerken, G.Saray'ın tarihi boyunca genç ve ilerici fikirlerin doğduğu yer olduğunun altını çizdi. Başkan Özbek, "Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi, işte tam da böyle bir hedeftir" diyen başkan Özbek, şöyle devam etti:Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır.diye konuştu.Fatih Terim: "G.Saray formasını elinize aldığınızda hafif görünebilirarı-kırmızılı kulübün efsanesi Fatih Terim, törende konuşma yapanlar arasındaydı. G.Saray formasının zaman kapsülüne koyulması öncesindediyen deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Bu forma, herkesin gurur kaynağıdır.