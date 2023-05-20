Güç gösterisi

Sarı-kırmızılı camia, Florya'dan Kemerburgaz'a taşınacak tesislerin ilk adımı için bir araya geldi Başkanlar, teknik adamlar, kaptanlar ve futbolcuların katıldığı törende birlik-beraberlik vurgusu yapıldı
G.Saray Spor Kulübü'nün yeni tesislerinin inşa edileceği Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni dün gerçekleştirildi. Florya Tesisleri'nden kısa süre içinde çıkarak yeni yapılacak yuvaya geçilmesi planlanırken 130 dönümlük alan üzerine kurulacak tesis, Nef Stadı'na da 9 km uzaklıkta. Futbol A takımı ve altyapıya hizmet edecek olan yeni tesislerde 6 futbol sahası, 2 binave sosyal alanlar yer alacak.
BAŞKANLAR NE DEDİ?
ALP YALMAN: "Florya'nın alınışını, ilk temel atılışını ve bugünlere kadar gelişini çok iyi hatırlıyorum. Bunları yapanlar şimdi yukarıdanbizi seyrediyorlar. Herhalde onlar,en az benim kadar gurur duyuyorlardır." FARUK SÜREN: "Florya büyük zaferlerin kaynağı oldu. Orada yetiştik. Şimdi buradayeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Galatasaraylı olduğum için büyük gurur duyuyorum." ADNAN POLAT: "İnşallah burada G.Sarayımız, Türk sporunaçok önemli sporcular yetiştirir." ÜNAL AYSAL: "Galatasaray'ın geçmişi, Galatasaray'ın geleceğinin bir garantisi olmuştur." BURAK ELMAS: "Florya Metin Oktay Tesisleri'nin özel bir ruhu vardır. Bununarkasındaçok fazla emek,gözyaşı, ter bulunmakta."
ÖZBEK: BU TESİS ENÖNEMLİ MİRAS OLACAK
"Burası, G.Saray'ımızın yeni yeteneklerinin yetiştiği pırıl pırıl geleceği olacaktır. G.Saray, tarih boyunca genç fikirlerin doğduğu yerdir." G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 19 Mayıs'ta temel atmanın manevi olarak tüm G.Saraylılara gurur verdiğini söylerken, G.Saray'ın tarihi boyunca genç ve ilerici fikirlerin doğduğu yer olduğunun altını çizdi. Başkan Özbek, "Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının belirlediği Türk olmayan takımları yenme hedefi, işte tam da böyle bir hedeftir" diyen başkan Özbek, şöyle devam etti: "Tesisimize adını vermişTaçsız Kralımız MetinOktay'ı bir kez daha saygıylaanıyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacaktır. Burası,Galatasaray'ımızın yeni yeteneklerininyetiştiği pırıl pırıl geleceğiolacaktır" diye konuştu.
G.SARAY FORMASI ADANMIŞHAYATLARIN UMUDUDUR
Fatih Terim: "G.Saray formasını elinize aldığınızda hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla,üzerine akıtılan teriyle ağır ve büyüktür." Sarı-kırmızılı kulübün efsanesi Fatih Terim, törende konuşma yapanlar arasındaydı. G.Saray formasının zaman kapsülüne koyulması öncesinde "Bu formaağır ve büyük" diyen deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Bu forma, herkesin gurur kaynağıdır. Buforma adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz,Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalarve burada Cumhuriyet'e layık, bugünün 19 Mayıs'ınınmana ve önemini iyice hissetmiş, bu formayıüzerinde terleten oyuncular yetiştirir."