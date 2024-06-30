Guela Doue aslan’a yakın

, transfer çalışmalarında sağ bek pozisyonuna öncelik verdi. Sarıkırmızılılar bu kapsamda Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi.Aslan'ın Fransız ekibi ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip işe nokta koymaya hazırlandığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkanGenç futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.