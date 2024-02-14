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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Gurbetteki yeni prens: Eren Dinkçi

Gurbetteki yeni prens: Eren Dinkçi

Sarı-kırmızılılar, Heidenheim ile Almanya’da bu sezonun çıkıştaki ismine kancayı attı. 22 yaşındaki hücumcu da mesajlarıyla Aslan’a göz kırptı

Almanya'dan sezon başında ve ara transfer döneminde takviyeler (Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Derrick Köhn) yapan Galatasaray, sezon sonu için de hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı kulübün listesinde Eren Dinkçi yer alıyor. Werder Bremen'in bu sezon Heidenheim'e kiraladığı Eren, 8 gol-2 asistle formunun zirvesinde. Alt yaş kategorilerinde Türkiye ve Almanya milli formaları giymiş 22 yaşındaki gurbetçi oyuncu, sağ açık ve forvette görev yapabiliyor. Werder Bremen'le bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Eren Dinkçi için Galatasaray şartlarını zorlayacak.
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Gurbetteki yeni prens: Eren Dinkçi
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