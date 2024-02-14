Gurbetteki yeni prens: Eren Dinkçi

Almanya'dan sezon başında ve ara transfer döneminde takviyeleryapan Galatasaray, sezon sonu için de hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı kulübün listesinde Eren Dinkçi yer alıyor. Werder Bremen'in bu sezon Heidenheim'e kiraladığı Eren, 8 gol-2 asistle formunun zirvesinde.