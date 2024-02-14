Gurbetteki yeni prens: Eren Dinkçi

Almanya'dan sezon başında ve ara transfer döneminde takviyeler (Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Derrick Köhn)
yapan Galatasaray, sezon sonu için de hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı kulübün listesinde Eren Dinkçi yer alıyor. Werder Bremen'in bu sezon Heidenheim'e kiraladığı Eren, 8 gol-2 asistle formunun zirvesinde. Alt yaş kategorilerinde Türkiye ve Almanya milli formaları giymiş 22 yaşındaki gurbetçi oyuncu, sağ açık ve forvette görev yapabiliyor. Werder Bremen'le bir buçuk yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Eren Dinkçi için Galatasaray şartlarını zorlayacak.