Hacıosmanoğlu UEFA Başkanı ile buluşmaya gitti

Türk futbolunda önemli gelişmeler yaşanırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geleceği bildirildi. G.Saray-Adana Demir maçındaki penaltı kararı sonrası Murat Sancak ile telefonda görüşüpaçıklamasını yapan Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Başkanı ile bir durum değerlendirmesinde bulunup, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştireceği aktarıldı. Bu buluşmanın daha önceden planlandığı, Galatasaray-Adana Demir maçında yaşanan olayla ilgisi olmadığı kaydedildi.