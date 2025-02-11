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Giriş Tarihi: 11.2.2025

Hacıosmanoğlu UEFA Başkanı ile buluşmaya gitti

Hacıosmanoğlu UEFA Başkanı ile buluşmaya gitti
Türk futbolunda önemli gelişmeler yaşanırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geleceği bildirildi. G.Saray-Adana Demir maçındaki penaltı kararı sonrası Murat Sancak ile telefonda görüşüp "VAR'dan kararın dönmesini bekliyordum" açıklamasını yapan Hacıosmanoğlu'nun, UEFA Başkanı ile bir durum değerlendirmesinde bulunup, karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştireceği aktarıldı. Bu buluşmanın daha önceden planlandığı, Galatasaray-Adana Demir maçında yaşanan olayla ilgisi olmadığı kaydedildi.
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Hacıosmanoğlu UEFA Başkanı ile buluşmaya gitti
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