Haklılar ama sabretsinler

G.Saray'da sağ bek Guela Doue'nin transferinin olumsuz sonuçlanması üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Transferlerin geç kaldığı yönünde çok sayıda yorum yapılırken, futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu kulüp televizyonuna şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklılar, eleştirilerin tamamına saygılıyız, burası Galatasaray.Transferdeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize gecikmeyle devam ediyoruz. Çok büyük bir transfer durumumuz yok. 2 mevki için çalışma yapıyoruz, hocamızın belirlediği önemli isimler var. Bunlar da takımlarının kolay vazgeçmek istemediği oyuncular. Bu da süreci uzatan sebeplerden. Taraftarımızın bize bir miktar daha sabırla destek vermelerini istiyoruz. En kısa sürede bu transferleri sonlandırmak için çalışıyoruz. Doue'nin transfer süreci başta planladığımız gibi gidiyordu. Rennes ile anlaşmaya vardık, hâlâ da geçerli bir anlaşmamız var."Bu noktalar zorlandığı için butransfer uzadı. Doue, listemizdeki önemlioyunculardan biriydi. Galatasaray buoyuncu ile görüşmeleri sonlandırdı."brahim Hatipoğlu, merkez orta saha için istedikleri Zenit'in 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Wendel hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Kadroya katmak için çalışmalar yaptığımız bir oyuncu.Süreçte negatif bir durum yok. Bu kadar iyi oyuncuları takımları da bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu zor süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz."Doue'nin transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rota yeniden Elias Jelert'e döndü. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için Kopenhag'ın kapısını çaldı. Temasların bugün hız kazanması bekleniyor.