Havlu üstüne havlu!

Sahaya kaptan olarak çıkan Kerem Aktürkoğlu, hak eden tarafın yarı finale kaldığını söyledi. Yoğun bir süreçten geçtiklerini belirten milli oyuncu, "Hem fiziksel hem mental olarak yorucu bir süreç.ifadelerini kullandı.G.Saray savunmasını 6. dakikadaki golü ile geçen Marcao, oyunda kaldığı sürede de güçlü fiziğinin avantajını etkili bir şekilde kullandı. Al-Ahli'den devre arası kiralanan Brezilyalı oyuncu, 2. maçında ilk golünü bulurken "Büyük bir takıma karşı oynadık. Ben bu atmosfere alışkınım. Kendimi daha da yukarı taşımak için çabalayacağım" diye konuştu.Antalya maçında cezası nedeniyle sahaya çıkamayan Mauro İcardi, dün de kadroda yoktu. Okan Buruk, Arjantinli yıldızı sakatlığı nedeniyle oynatmadığını açıklarkendedi. İcardi mücadeleyi Fernando Muslera ile birlikte tribünden takip etti.arı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e sahasındakaybeden Cimbom, o tarihten bu yana sahasında kayıp yaşamadı. Bu süreçte, dün Karagümrük'e yenilerek kupaya da veda etti.