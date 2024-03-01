Havlu üstüne havlu!

'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'
Sahaya kaptan olarak çıkan Kerem Aktürkoğlu, hak eden tarafın yarı finale kaldığını söyledi. Yoğun bir süreçten geçtiklerini belirten milli oyuncu, "Hem fiziksel hem mental olarak yorucu bir süreç. Hak ettiğimiz mağlubiyet oldu. Kazanmayı hak etmedik. Hayatta bazen böyle şeyler olabiliyor"
ifadelerini kullandı.
BEN BU ATMOSFERE ALIŞKINIM
G.Saray savunmasını 6. dakikadaki golü ile geçen Marcao, oyunda kaldığı sürede de güçlü fiziğinin avantajını etkili bir şekilde kullandı. Al-Ahli'den devre arası kiralanan Brezilyalı oyuncu, 2. maçında ilk golünü bulurken "Büyük bir takıma karşı oynadık. Ben bu atmosfere alışkınım. Kendimi daha da yukarı taşımak için çabalayacağım" diye konuştu.
İCARDİ VE MUSLERA'YI BEŞİKTAŞ'A SAKLADILAR
Antalya maçında cezası nedeniyle sahaya çıkamayan Mauro İcardi, dün de kadroda yoktu. Okan Buruk, Arjantinli yıldızı sakatlığı nedeniyle oynatmadığını açıklarken "Hafta sonu önemli bir maçımız var. İcardi yerine Barış Alper'i seçtik"
dedi. İcardi mücadeleyi Fernando Muslera ile birlikte tribünden takip etti.
EVİNDE 14 MAÇ SONRA YIKILDI
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arı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e sahasında 24 Ekim 2023'te 3-1
kaybeden Cimbom, o tarihten bu yana sahasında kayıp yaşamadı. Bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik ile yola devam eden Okan Buruk'un takımı
, dün Karagümrük'e yenilerek kupaya da veda etti.