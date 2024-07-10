Hayallere engel yok

Merih Demiral, verdiği bir röportajda,sözleriyledikkat çekmişti.Bunun üzerineatağageçen Fenerbahçe yönetimi, Demiral'aiçindenotunun yer aldığı bir forma göndermişti.Milli futbolcu gönderilen formasını giyerek sosyal medyadannotuyla paylaşmış ve büyük beğeni almıştı. Aradan geçen iki aylık sürede hayallerin gerçeğe dönüşmesi için büyük gelişmeler yaşandı.Bu talebi olumlu karşılandı.Teknik Direktörü Mourinho, ülkesiBeğendiği ve Fenerbahçe'de olmasını istediği oyuncular sorulduğunda,yanıtını verdi. Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı içinse şunları söyledi: "Lugano'yu yenip tur atlamak istiyoruz ve neyse ki rövanş maçı evimizde. Bakalım ilk maçta kendimizi koruyabilecek miyiz ve ikinci karşılaşmada elimizden geleni yapacak mıyız?"