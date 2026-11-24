Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecek olan G.Saray'da teknik patron Okan Buruk, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. İngiliz ekibinin hocası Unai Emery'nin Avrupa başarılarının altını çizen Buruk, Premier Lig performanslarının kimseyi yanıltmaması gerektiğine de vurgu yaptı. "Öz güvenimiz yerinde. Hayallerimiz var" ifadeleri ile inancını ortaya koyan Buruk, şöyle devam etti: "Kendi oyunumuza odaklanacağız. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız ve bunun farkındayız. PSG deplasmanı öncesi çıkacağımız maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde kaderimizi belirleyecek. Bu maçların ikisini kazandık. Şimdi üçüncü maça çıkıyoruz. Amacımız kazanmak. Bu tür maçlar biraz stratejik karşılaşmalar oluyor. Her zaman kazanmak istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Her puan çok önemli. İlk 24 içerisinde olmak için buraları puanlarla geçmemiz gerekiyor. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bu fırsatı kaçırmayacağız."

VICTOR OSIMHEN BEŞİKTAŞ'A ŞÜPHELİ

"VICTOR Osimhen, yarın (bugün) olmayacak. İsmail Jakobs için bir kontrol yapacağız. Onu kulübeye almamız önemli. Bir sonraki maçta Osimhen ve Roland Sallai'ye gidişatlarına göre şans verebiliriz. Şu anda tek aday Jakobs. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir."

İSTER SIKARSIN İSTER SIKMAZSIN

(SAMSUN maçı sonrası gördüğü kırmızı kart ile ilgili) "O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum."

MÜKEMMEL SAHA BEKLEMİYORUZ

"ZEMİN kazıldı ve hibrit uygulaması yapıldı. Üstüne de tohum atıldı. Maç içinde ne olur? Bilmiyoruz. Maç içinde bakmak lazım. Mükemmel bir saha beklemiyoruz."



İŞTE SON DURUM

RAMS Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle burada yapılan çalışmalar sonrası Aslan, Samsun maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamıştı. Zemindeki çalışmalar son ana kadar devam ederken iki takım da UEFA'nın da onayı ile son idmanlarını statta yapmadı ve zeminde bozulma yaşanmadı.





KÖTÜ ZEMİN OYUNUMUZU ETKİLEMEZ

ASTON Villa Teknik Direktörü Unai Emery, zeminin kendileri için sorun olmayacağını söyledi. Emery, G.Saray'ı iyi analiz ettiklerinin altını çizerken şu ifadeleri kullandı: "Sahanın zemini, kadro tercihlerimizi değiştirmeyecek. Zeminin iyi mi yoksa kötü mü olacağını bilmiyorum ancak şartlar iki takım için de aynı. Futbol oynamak için en azından asgari koşulları sağlayacağını düşünüyoruz. Galatasaray'ın zemin sorunları, alışılmış düzenimizi değiştirmiyor. Elbette Galatasaray'ın stadında antrenman yapabilseydik bunu tercih edebilirdik ancak bu durum rutinimizi değiştirmiyor. Dört maç sonunda 9 puan topladık ve hâlâ ilk 8'e girme şansımız var ancak bunun favorisi değiliz. Galatasaray maçında alacağımız galibiyet, beraberlik veya mağlubiyete göre hedefimiz çok farklı bir hâl alacak. İlk 8'e girmeyi hayal edebiliriz."

G.SARAY'DAN FLAŞ BAŞVURU

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın, 14 Kasım 2026'da Körfez Basket ile oynadığı maçı 82-81 Körfez Basket kazanmıştı. Resmi sayı cetvelini, oyun akışı kayıtlarını ve yayın görüntülerini incelediklerinin altını çizen sarı-kırmızılılar, rakibin hanesine sahada kazanılmamış bir sayı yazıldığına yönelik bir açıklama yaptı. Bunu skandal olarak niteleyen Cimbom, müsabakanın tekrar oynanması gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör