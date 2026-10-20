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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Hedef derbide kulüpte!

Adalesinde hafif ve orta derece zorlanma tespit edilen Rafael Leao, ligde oynanacak Fenerbahçe maçına yetişmek istiyor.

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Hedef derbide kulüpte!
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Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Rafael Leao'nun durumu netleşti. Portekizli yıldız hakkında bilgi veren Galatasaray Sağlık Kurulu, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Lille maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Leao, Gençlerbirliği müsabakasında 61'de oyuna girmiş ancak 77'de kasığını tutarak kenara gelmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Hedef derbide kulüpte!
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