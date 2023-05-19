Her yol Mert’e çıkıyor

Avrupa ekipleri Nelsson ve Boey’in peşine düşerken, ikilinin satılması bekleniyor. Yönetim, hem stoper hem sağ bek olarak oynayabilen Mert Müldür’ü alarak ilk adımı atmanın peşinde
Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için aldığı yabancı oyuncuda 8+3 kararı sonrası Galatasaray yönetimi tekrar düğmeye bastı ve planlarında değişime gitti. Cimbom'da Nelsson ve Boey'insatılma olasılığı yüksek görülürken,sarı-kırmızılılar savunmayaalternatif aramaya başladı. 8+3 kuralının devam edeceği açıklanır açıklanmaz yerli oyuncu havuzuna tekrar bakıldı ve özellikle Mert Müldür ismi ön plana çıktı. Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'ya teklif yapan ancak sonuç alamayan Galatasaray bu yaz transfer dönemindeMert Müldür için şartlarınıbir kez daha zorlayacak.
TEKLİF BONUSLARLA 4 MİLYON EURO
Sağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sol bekte de görev yapabilen 24 yaşındaki milli oyuncu, hem Victor Nelsson'unhem de Sacha Boey'inalternatifi konumunda. +3 yerli kuralında joker özelliği taşıyan Mert Müldür'ünkulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldıve Sassuolo'nun 5 milyon Euro'nunaltında bir teklife iknaedilebileceği düşünülüyor.
KAPTAN YİNE REKOR İSTİYOR
MUSLERA, bu sezon ligde 30 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı. 2011-2012'de 33 maçın 17'sinde gol yemeyerek rekor kıran Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesine duvar örerse rekorunu tekrarlamış olacak. Muslera'dan önce rekor 1999- 2000 sezonunda 15 maçla Claudio Taffarel ve 2004- 2005 sezonunda 15 maçla Faryd Mondragon'a aitti.
ADAM BAŞI 356 BİN TL!
İstanbulspor maçı biter bitmez soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik galibiyetten dolayı kutladığı oyuncularına prim sözü vermişti. Özbek sözünü tuttu ve dün futbolcuların hesaplarına 18'er bin dolar ödeme (356 binTL) yapıldı.
HERKES BİLET PEŞİNDE 46 bin ortalama ile ligde iç sahada en fazla taraftara oynayan kulüp olan Galatasaray'da yeni sezonda kombine bulmak neredeyse imkânsız. 30 bine yakın önceliktanınan kombinelerin hepsi yüzde400 zam yapılmasına rağmen yenilendive sarı-kırmızılı kulüp 350milyon TL rekor gelir elde etti. Sivasspor maçı için satışa sunulan 3 bin bilet saniyeler içinde tükenirken, kulüp çalışanları ve yöneticilerin bilet talepleri yüzünden telefonları susmuyor. Son Divan Kurulu toplantısındayeni sezonda kale arkası tribünlereek 8 bin kişilik yer açılmasıkonusu gündeme getirildi.
'G.SARAY'DAN PUAN ALACAĞIZ'
SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.