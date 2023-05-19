Her yol Mert’e çıkıyor

Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için aldığı yabancı oyuncuda 8+3 kararı sonrası Galatasaray yönetimi tekrar düğmeye bastı ve planlarında değişime gitti. Cimbom'da8+3 kuralının devam edeceği açıklanır açıklanmaz yerli oyuncu havuzuna tekrar bakıldı ve özellikle Mert Müldür ismi ön plana çıktı. Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'ya teklif yapan ancak sonuç alamayanSağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sol bekte de görev yapabilen 24 yaşındaki milli oyuncu,+3 yerli kuralında joker özelliği taşıyanMUSLERA, bu sezon ligde 30 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı. 2011-2012'de 33 maçın 17'sinde gol yemeyerek rekor kıran Uruguaylı file bekçisi, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında kalesine duvar örerse rekorunu tekrarlamış olacak. Muslera'dan önce rekor 1999- 2000 sezonunda 15 maçla Claudio Taffarel ve 2004- 2005 sezonunda 15 maçla Faryd Mondragon'a aitti.İstanbulspor maçı biter bitmez soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik galibiyetten dolayı kutladığı oyuncularına prim sözü vermişti. Özbek sözünü tuttu ve dün futbolcuların hesaplarınayapıldı.6 bin ortalama ile ligde iç sahada en fazla taraftara oynayan kulüp olan Galatasaray'da yeni sezonda kombine bulmak neredeyse imkânsız.Sivasspor maçı için satışa sunulan 3 bin bilet saniyeler içinde tükenirken, kulüp çalışanları ve yöneticilerin bilet talepleri yüzünden telefonları susmuyor.SİVASSPOR Teknik DirektörüGalatasaray maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta oynamak zordur. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz" dedi.