Herkes onu bekliyor, o halı sahada

sonrası Konya karşılaşmasında oyundan alınan ve 25 Ocak'tan bu yana 13 maç kaçıran İsmail Jakobs'un dönüşü dört gözle bekleniyor. Oyuncunun yerine Eren Elmalı ara transferde bu bölgeye takviye edilirken Jakobs'un da 2 hafta içinde dönüşü planlanıyor. Senegalli oyuncu geçtiğimiz gün eski takımı Köln'ün maçını takip ederken "Köln'e dönmek ister misin?" sorusuna "G.Saray'daki hedeflerim sürüyor. Önce onları başarmalıyım" yanıtını vermişti. Jakobs şimdi de halı sahadaydı...Futbol oynamayan Jakobs, katılımcılara destek oldu. G.Saray 1 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için sezon sonunda Monaco'ya 8 milyon Euro bonservis ödeyecek.