Hiç hesapta yoktu

20 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ TUR İÇİN 4 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

GÜÇ YETMİYOR!

AZ Alkmaar Türk takımlarına karşı yenilmezlik serisini sürdürdü. 9. kez rakip olduğumuz Hollanda ekibi, 5 galibiyet alırken 4 de beraberlik elde etti.

SORUYA KIZDI!

Kaptan Muslera maçın ardından basın toplantısına gelen oyunculardan oldu. Deneyimli file bekçisi, "Bu karşılaşmayı unutmalıyız" derken, "Zamanı gelince konuşurum demiştin, şimdi konuşma zamanı mı kariyerinle ile ilgili?" sorusuna ise "Bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda" dedi ve röportajı terketti.

DEJAVU!

Geçen sezon Avrupa Ligi play-off'unda Sparta Prag'a 4-1 kaybedilen karşılaşmada kırmızı kart gören Kaan Ayhan dün de aynı akıbeti yaşadı. Maçın 51. dakikasında ikinci sarı kartını gören 30 yaşındaki oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

HOLLANDA'DA GÜLEMIYOR

Sarı-kırmızılılar, Hollanda takımlarına karşı deplasmanda nefes alamıyor. Aslan, 7. defa Hollanda'da sahaya çıkarken 6. yenilgisini aldı, 1 kez de beraberlik çıkardı. O tek beraberlik de Avrupa Ligi lig aşamasındaki 1-1'lik Alkmaar maçıydı.

LİSTEYE GİRDİ AĞLARI BULDU

AVRUPA listesine adını yazdıran Roland Sallai, sarıkırmızılı forma ile ilk Avrupa golünü de kaydetti. Macar futbolcu ayrıca Avrupa arenasında ilk kez ceza sahası dışından fileleri buldu.

5'TE SIFIR!

G.Saray Avrupa'da son 5 maçta galibiyeti unuttu. Lig formatında AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ile berabere kalan ve Ajax'a yenilerek play-off'a kalan G.Saray dün de Alkmaar'dan eli boş dönüp 5'te 0 yaptı.

ASLAN'DAN 46 POZİSYONLUK ÜLTİMATOM!

BU sezonun ilk maçtan çekilme vakası G.Saray-Adana Demirspor karşılaşmasında yaşanırken sonrasında başlayan tartışmalar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen hamle ile farklı noktaya ulaştı. Normalde orta hakemin VAR'a davet edildiği ve incelediği pozisyonlardaki konuşmaların kayıtları paylaşılırken bu kez bir ilk yaşandı ve VAR'a kontrole gitmeyen hakem ile VAR odası arasındaki konuşmalar paylaşıldı. İşte bu hamle sonrasında G.Saray'dan yanıt ve yeni bir istek geldi. Sarı-kırmızılılar, aralarında G.Saray ve F.Bahçe'nin maçlarının ağırlıkta olduğu tam 46 pozisyonun ses kayıtlarının açıklanması talep etti. Kulüpten şu ifadeler kullanıldı: "Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü'nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu'nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir. Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF'nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız."