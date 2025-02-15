Hollanda şaştı kaldı!

AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyetine Hollanda basını da inanamadı. G.Saray'ın yıldızlarının sahada çaresiz kaldığının altı çizilirken Alkmaar'ın performansına ise övgü yağmuru vardı. NH Nieuws "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığı ile maçı duyururken Vandaag Inside ise "AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı" ifadelerini kullandı. Voetbal International, "AZ, Galatasaray'ı geride bırakarak son 16'ya doğru büyük bir adım attı" başlığı ile ikinci maç için çok büyük avantajları olduğuna vurgu yaptı. De Telegraaf, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" başlığını seçerken haberin detayında "Alkmaar'ı İstanbul'da çok daha sert bir atmosfer bekliyor ama tura çok yakın" ifadeleri kullanıldı. NOS ise öz güven kazanan Alkmaar için "AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve İstanbul'a güvenle gidebilir" yorumunu yaptı.



MORATA RİZE'DE YOK!

G.SARAY'DA Alvaro Morata da kendisini iyi hissetmiyor. AZ Alkmaar maçında adalesinde ağrı ve batma meydaha gelen İspanyol forvetin MR'ı çekildi. Oyuncunun durumu hafta sonu netleşecek. Ancak son gelen haberlere göre yıldız isi karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Teknik heyetin de Morata'yı riske etmek istemediği öğrenildi.

ÖZBEK: LİGDE 6 PUAN ALIRIZ İŞ BİTER!

BAŞKAN Dursun Özbek, Alkmaar yenilgisinin ardından takımı toparlamak için kolları sıvadı. Kurmayları ile toplantı yapan Özbek, "Kaybettiğimiz bir şey yok, ikinci maçta turu geçecek bir kadromuz var. Çok eksik vardı, Rize maçı ile birlikte kazanıp önce Avrupa sonra da ligde derbide güleceğiz. Takımın bu durumunu bildiğimiz için çok sayıda transfer yaptık. Bunun da ne kadar doğru olduğunu anladık. Yeni oyuncularla birlikte kulübe de zenginleşecek ve hedefimize ulaşacağız. Ligde 2 kritik maç var. 6 puan alırsak zaten kötü şeyler unutulacak" dedi.