‘Hukuk kurulu görevinizi yapın’

F.Bahçe-G.Saray maçı sonrasında verilen cezalar nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu. 2-1'lik mücadelenin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörSarıkırmızılılar ise bu haftayı bay geçtiği için savunma göndermedi. Kararın bu hafta PFDK tarafından açıklanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezaları az bulan G.Saray, TFF Hukuk Kurulu'na yazılı başvuruda bulunurken dikkat çekici nokta isegerçekleştirilen uyarı oldu. Mourinho'ya saldırıdan dolayı en az 5 maç ceza verilmesi gerektiğinin altı çizildi.