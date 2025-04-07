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Giriş Tarihi: 7.4.2025

‘Hukuk kurulu görevinizi yapın’

Fenerbahçe cephesine çıkan cezalar sonrası Aslan ayağa kalktı. Resmi başvuruda ‘görevinizi yapın’ ifadeleri dikkat çekerken TFF Hukuk Kurulu’na çağrıda bulunuldu

‘Hukuk kurulu görevinizi yapın’
F.Bahçe-G.Saray maçı sonrasında verilen cezalar nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu. 2-1'lik mücadelenin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4'er, kırmızı kart gören Mert Hakan 1 ve Fred 3 maç men cezası aldı. Sarıkırmızılılar ise bu haftayı bay geçtiği için savunma göndermedi. Kararın bu hafta PFDK tarafından açıklanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübe verilen cezaları az bulan G.Saray, TFF Hukuk Kurulu'na yazılı başvuruda bulunurken dikkat çekici nokta ise 'hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda' gerçekleştirilen uyarı oldu. Mourinho'ya saldırıdan dolayı en az 5 maç ceza verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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‘Hukuk kurulu görevinizi yapın’
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