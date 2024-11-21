İcardi: beni taciz ediyor Nara: eşyalarımı alıyorum

İcardi ile Wanda Nara arasındaki problemler günlerdir gündemden düşmezken Arjantinli yıldız, dün sosyal medyadan eski eşinin evde bulunduğu bir video paylaştı. İcardi," ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu görüntüler çok tartışılırken, Nara ise daha sonra yaptığı paylaşımdadedi.