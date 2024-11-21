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Giriş Tarihi: 21.11.2024

İcardi: beni taciz ediyor Nara: eşyalarımı alıyorum

Mahkemelik olan İcardi ve Wanda Nara dün Arjantin’de evde karşılaşırken ikili, birbirlerinin videosunu çekip sosyal medyadan atıştı!

İcardi: beni taciz ediyor Nara: eşyalarımı alıyorum
İcardi ile Wanda Nara arasındaki problemler günlerdir gündemden düşmezken Arjantinli yıldız, dün sosyal medyadan eski eşinin evde bulunduğu bir video paylaştı. İcardi, "Hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saattir evimde oturmuş beni taciz ediyor.



Buna ne isim verebilirim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu görüntüler çok tartışılırken, Nara ise daha sonra yaptığı paylaşımda "Avukatlarımın uyarısıyla, gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve kıyafetlerimi alıp gidiyorum" dedi.
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İcardi: beni taciz ediyor Nara: eşyalarımı alıyorum
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