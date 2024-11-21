İcardi: beni taciz ediyor Nara: eşyalarımı alıyorum

İcardi ile Wanda Nara arasındaki problemler günlerdir gündemden düşmezken Arjantinli yıldız, dün sosyal medyadan eski eşinin evde bulunduğu bir video paylaştı. İcardi, "Hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saattir evimde oturmuş beni taciz ediyor.
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" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu görüntüler çok tartışılırken, Nara ise daha sonra yaptığı paylaşımda "Avukatlarımın uyarısıyla, gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve kıyafetlerimi alıp gidiyorum"
dedi.