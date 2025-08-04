İcardi ‘ev’leniyor!

7 Kasım'daki Tottenham maçında çapraz bağları kopan Mauro İcardi sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Kemerburgaz'da ara ara takımla çalışmalara katılan İcardi, eylül ayında forma giymeyi planlıyor. Arjantinli süperstar, kendisini fiziksel durumu kadar mental olarak da yeni sezona hazırlıyor. Wanda Nara ile boşandıktan sonra China Suarez ile yeni aşka yelken açan İcardi, İstanbul'daki evini değiştirme kararı aldı. Wanda ile birlikte tuttukları Kemer Country'deki villayı boşaltmaya başlayan İcardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte yeni bir aile düzeni kuracak. Kulüp yetkilileri, bir süredir Arjantinli çifte Kemerburgaz çevresinde lüks ev bakıyor. İki kızının velayetini almaya çalışan İcardi'ye bu süreçte China Suarez destek oluyor. Suarez de kendi kızı ve oğlunu İstanbul'a getirdi, ailesiyle birlikte Lazio maçını tribünden takip etti.



HAYALİ KIZLARI İLE BULUŞMAK

Arjantinli oyuncu, kızları Isabella ve Francesca ile havuzda uzun zaman geçirirken bunları da sosyal medyadan yayınlıyordu. Mauro İcardi, velayet savaşı verdiği iki kızıyla yeniden İstanbul'da buluşma hayali kuruyor.