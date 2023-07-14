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Giriş Tarihi: 14.7.2023

İcardi gerçekleri! G.Saray için serveti reddetti

MEHMET ÖZCAN
İcardi gerçekleri! G.Saray için serveti reddetti

Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan’dan Al-Hilal ve Al Shabab 20 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontrat önerdi. Wanda Nara yıllık 45 milyon Euro isteyip işi yokuşa sürerken Tangocu 10 milyon Euro’ya (292 milyon TL) yeniden Aslan oldu

G.Saray Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı. İki aylık çabalar sonucunu verirken PSG de pes edince düğüm çözüldü. Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor. Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süper starı isteyen kulüpleri SABAH SPOR öğrendi… İşte Tangocu'nun sarı-kırmızılı formayı giymek adına yaptığı maddi fedakârlık…

60 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Ronaldo'dan sonra Benzema ve Firmino gibi elit forvetlerin yolunu tutuğu Suudi Arabistan pazarında İcardi ile iki kulüp ilgilendi: Al-Hilal ve Al Shabab. İki kulüp de İcardi'ye yıllık net 20 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara ise soğuk baktıkları Suudi Arabistan için beklentilerini yıllık 45 milyon Euro (1 milyar 169 milyon TL) olarak açıkladı ve de işi yokuşa sürdü. Al-Hilal ve Al-Shabab'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri reddeden Arjantinli yıldız, 10 milyon Euro'ya (292 milyon TL) Aslan'a tamam dedi.

PSG DİZE GELDİ!
G.Saray yönetimi İcardi'yi ikna ederken kulübü Paris Saint Germain ile de çetin bir pazarlık süreci yönetti. Arjantinli oyuncuyu takımda düşünmeyen ve 1 sezon kontratı bulunsa da kolay kolay bırakmaya yanaşmayan Fransızlar pazarlık kapısını 15 milyon Euro'dan açtı. PSG bu parayı tek seferde isterken Aslan'ın pazarlık gücü sonuç verdi ve başkent kulübü 10 milyon Euro'ya 4 taksitte ödemeye ikna oldu.

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İcardi gerçekleri! G.Saray için serveti reddetti
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