İcardi gerçekleri! G.Saray için serveti reddetti

G.Saray Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı.Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor. Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süper starı isteyen kulüpleriöğrendi… İşte Tangocu'nun sarı-kırmızılı formayı giymek adına yaptığı maddi fedakârlık…Ronaldo'dan sonra Benzema ve Firmino gibi elit forvetlerin yolunu tutuğu Suudi Arabistan pazarında İcardi ile iki kulüp ilgilendi: Al-Hilal ve Al Shabab. İki kulüp de İcardi'ye yıllık net 20 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerliğini yapan eşi Wanda Nara ise soğuk baktıkları Suudi Arabistan için beklentilerini yıllıkolarak açıkladı ve de işi yokuşa sürdü. Al-Hilal ve Al-Shabab'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifleri reddedenG.Saray yönetimi İcardi'yi ikna ederken kulübü Paris Saint Germain ile de çetin bir pazarlık süreci yönetti. Arjantinli oyuncuyu takımda düşünmeyen ve 1 sezon kontratı bulunsa da kolay kolay bırakmaya yanaşmayanPSG bu parayı tek seferde isterken Aslan'ın pazarlık gücü sonuç verdi ve başkent kulübü 10 milyon Euro'ya 4 taksitte ödemeye ikna oldu.