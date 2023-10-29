İcardi için çok zor!

alatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor gibi zor bir deplasmandan 3 puan çıkarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Ligde galibiyet serisini devam ettirmenin değerli olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Karşılarında çok dirençli bir rakip olduğunu vurgulayan Buruk, "Ceza sahasına giriyoruz ama oyuncuları doğru şekilde topla buluşturamadıktan sonra bir anlamı olmuyor.dedi. Deneyimli hoca, İcardi hakkındaki soruya "Mauro İcardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Bireysel idman yapıyor.yanıtını verdi.OKAN Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan (%80.4) hoca oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Aslan'ın başında çıktığı 46 maçta 37 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.eşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Bayern Münih maçına iğneyle çıkan ve penaltıdan ağları sarsan Mauro İcardi, Rize'de de takımı yalnız bırakmadı.Süper Lig'de bu sezon 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu asist sayısını da 2'ye çıkardı.Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçtan sonra hakemleri eleştirdi. Bakır, "Yediğimiz golden önce net bir şekilde faul vardı. Futbolun bütün paydaşlarının Anadolu takımlarına saygı duymasını istiyoruz. Başkanımız, yöneticilerimiz büyük bir emek harcıyor ama maç sonunda adaletsiz yönetimleri konuşuyoruz. Kaybettiğimiz puanlara değil, kaybettiğimiz güvene daha fazla üzülüyoruz" dedi.