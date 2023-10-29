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Giriş Tarihi: 29.10.2023

İcardi için çok zor!

MEHMET ÖZCAN

Tecrübeli yıldızın maç günleri iğne olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, “Onun için çok çok zor ama çok fedakâr. Yaptığıyla G.Saray’ı ne kadar sevdiğini gösteriyor” ifadesini kullandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor gibi zor bir deplasmandan 3 puan çıkarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Ligde galibiyet serisini devam ettirmenin değerli olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Bu tür maçlarda rakiplerimizin bize göre daha konsantre şekilde başlayacağını biliyorduk. Bize göre daha dinlenmiş durumdalardı. Şampiyonlar Ligi üstüne bu tarz maçları oynamak zordur. Rakip futbolcular oyunun genelinde topu bize verdiler. Bireysel performanslarımız biraz daha iyi olmak zorundaydı. Gereken üretkenliği gösteremedik" ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK
Karşılarında çok dirençli bir rakip olduğunu vurgulayan Buruk, "Ceza sahasına giriyoruz ama oyuncuları doğru şekilde topla buluşturamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Burada son pas, son orta konusunda daha doğru olmak zorundayız" dedi. Deneyimli hoca, İcardi hakkındaki soruya "Mauro İcardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok çok zor ama çok fedakâr. Yaptığıyla Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak" yanıtını verdi.



REKOR ADAM!
OKAN Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan (%80.4) hoca oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Aslan'ın başında çıktığı 46 maçta 37 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

AŞK SAKATLIK DİNLEMİYOR
Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Bayern Münih maçına iğneyle çıkan ve penaltıdan ağları sarsan Mauro İcardi, Rize'de de takımı yalnız bırakmadı. Yine iğneyle formayı sırtına geçiren Arjantinli yıldız, Oliveira'ya asist yaparak skora katkı sağladı. Süper Lig'de bu sezon 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu asist sayısını da 2'ye çıkardı.

ÇAYKUR RİZE'DEN HAKEMLERE TEPKİ VAR
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçtan sonra hakemleri eleştirdi. Bakır, "Yediğimiz golden önce net bir şekilde faul vardı. Futbolun bütün paydaşlarının Anadolu takımlarına saygı duymasını istiyoruz. Başkanımız, yöneticilerimiz büyük bir emek harcıyor ama maç sonunda adaletsiz yönetimleri konuşuyoruz. Kaybettiğimiz puanlara değil, kaybettiğimiz güvene daha fazla üzülüyoruz" dedi.

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