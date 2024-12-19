İcardi+5 milyon euro=Paulo Dybala

Görüşmelerde rakam 12'ye çekilirken, Aslan 3 milyon Euro daha indirim bekliyorİcardi, Osimhen gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir isim için düğmeye bastı.Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu.Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarıkırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.Galatasaray cephesi, 10 milyon Euro alan Mauro İcardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Rafa Silva'nın maliyeti, İcardi'yi geçtiği için sezon başında transferi gerçekleşmemişti.Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan deneyimli hücum oyuncusunun Roma Kulübü ile performansa bağlı 1 yıl opsiyonu bulunuyor.Instituto ACC, Palermo, Juventus ve Roma formaları giyen Dybala'ya takımlar toplamda 52.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.(258), santrfor (169), sağ (49) ve sol kanat (8) olmak üzere birçok mevkide oynadı. Ağları 189 kez sarsarken 83 de asist gerçekleştirdi.sezon Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri 2 defa havalandırırken 1 de gol pası verdi.5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ile 3 İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı. Ülkesi Arjantin ile de 2022'de Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.yıldız, yaz başında Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ta 3 yılda 75 milyon Euro kazanacağı teklifi reddetmişti.3 kez kas sorunu yaşarken geçmişte sakatlığından dolayı oynadığı takımları 35 müsabakada yalnız bıraktı.gol sevincini yaratan Dybala, elini çenesine götürerek yaptığı hareketi,diyerek anlatmıştı.PAULO Dybala ile Galatasaray Kulübü arasındaki transfer görüşmeleri, İtalya'da da büyük ilgi gördü. Çizme basınında geniş yer ayrılan haberlerde; sarı-kırmızılı yönetim ile Roma'nın Arjantinli yıldızı arasındaki pazarlıkların detaylarına yer verilirken