İcardi’nin her şeyini aldı!

alatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro İcardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ayrılığı gündeme bomba gibi düştü.Habere göre; Wanda Nara ve Mauro İcardi,Bu anlaşma dahilinde 29 yaşındaki forvetin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı. İcardi'nin eşine devrettiği mal varlığı içindede bulunuyor.Sosyal medya üstünden birbirlerine mesaj veren Icardi-Wanda ikilisi yaptıkları etkileşimlerle psikolojik üstünlük peşinde. Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'i takibe alırken, İcardi de ABD'nin popüler figürü Paris Hilton'u takip etmeye başladı. Arjantinli dün idmanda oldukça neşeliydiMilliarada boş durmayan Galatasaray, bu haftayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Sarı-kırmızılı takım, bugün 19.00'da Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk; kalede Okan Kocuk, sol bekte Leo Dubois, orta sahada Mata ve forvette İcardi'nin performansını zorlu Adana Demir deplasmanı öncesinde değerlendirme şansına sahip olacak.sezon kadroya katılan ancak sakatlık sonrasında bir anda kendini sol bekte Van Aanholt'un alternatifi olarak bulan Dubois dün basının karşısındaydı. Fransız sağ bek,derken sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyon olmak için rekabetin olması gerektiği bana söylenmişti, buna ihtiyaç var. Daha önce forma giydiğim takımlarda sağda ve solda oynadım.GALATASARAY'IN yerli statüsünde oynayamadığı için itiraz ettiği Yusuf Demir hakkında da konuşan Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda forma giydiği için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için şu anda herhangi bir imkân gözükmüyor" ifadelerini kullandı.