İcardi’ye Avrupa vizesi yok!

Sakatlığı sonrasında ameliyat olan ve tedavi sürecini Arjantin'de geçiren Mauro İcardi ile ilgili sezonun geri kalanı için karar verildi. Yıldız oyuncu, Avrupa listesinden çıkarılacak. Arjantinli forvetin yerine Roland Sallai ya da yeni transferlerden birinin ismi, Avrupa Ligi'nin kadrosuna eklenecek. 6 Şubat'ta UEFA'ya bildirimde bulunacak sarıkırmızılı kulübün 11 Şubat'a kadar transfer hakkı bulunuyor.

KONTROLÜ BEKLENİYOR

Victor Nelsson'un satılması, Yusuf Demir'in kiralanması ve Hakim Ziyech'in sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. Bu ayrılıklar gerçekleşirse İcardi 14. yabancı olarak Süper Lig'de kadroda tutulabilir. Çapraz bağlarından ameliyat olan 31 yaşındaki santrforun, önümüzdeki haftalarda kontrolden geçmesi bekleniyor.